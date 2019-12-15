台南恐怖縱火7死！法官盼教化轉介「真理佛堂」　弟弟一家三口死在他手中

記者趙蔡州／綜合報導

台南玉井真理佛堂14日凌晨遭21歲曾姓男子縱火，火災造成7死2傷悲劇，他被警方逮捕時還嗆「反正燒死一個也是被關，那我就多燒死幾個」，態度相當囂張。台南地院少年法庭庭長謝瑞龍當初轉介曾男到佛堂，希望透過宗教的力量感化曾男，不料造成弟弟謝振益一家三口慘死，讓他知情後相當自責。

事件發生在14日凌晨，曾嫌帶著預先購買的汽油跑到真理佛堂，接著點燃手中的衛生紙拋向佛堂，導致火勢瞬間一發不可收拾，最終造成7人死亡2人受傷悲劇。他縱火後打電話向警方自首，但見到員警後卻又轉身拔腿狂奔，直到一個踉蹌跌倒才呆坐在路燈旁，沒有掙扎任由員警上銬帶回偵訊。

▲他見到員警後轉身拔腿狂奔，直到跌倒才呆坐在路燈旁，任由警方上銬帶回。（圖／記者林悅翻攝）

曾嫌落網後還大言不慚嗆，「反正燒死一個也是被關，那我就多燒死幾個」，被員警押進警分局時，臉上也絲毫看不出有任何悔悟、態度相當囂張，面對警方偵訊也一直裝傻，只要提到犯案動機、是否與佛堂的誰有仇恨等關鍵問題，他就回說「我有權保持緘默」什麼也不肯透露。

據悉，曾嫌未成年時就經常打架鬧事，對於父母親的管教相當排斥，不斷闖禍進出少年中心收容，直到少年法庭庭長謝瑞龍得知真理佛堂環境不錯，才輾轉介紹他到佛堂居住修業心性，希望可以透過宗教的力量，幫助他找回自己、找到未來的方向。

▲真理佛堂外牆上充滿火災後的燒焦痕跡。（圖／記者翁進忠攝）

不料曾嫌未獲得矯正，行為反而變本加厲，回歸社會後再度犯案，經法院判決入獄服刑，直到近年重獲自由，1年前更主動再回到真理佛堂，表示家人已經不再匯生活費，要求繼續在佛堂內居住，但被佛堂負責人婉拒後，氣得揚言要「放火燒佛堂」，並且在1年後付諸行動，縱火造成7死2傷悲劇。

少年法庭庭長謝瑞龍得知曾嫌放火燒佛堂，造成弟弟謝振益一家三口同喪火窟相當自責。他表示，自己是因為弟弟的女兒在佛堂養病，弟妹陪著女兒一同居住在此，他才得知真理佛堂環境不錯，進而將曾嫌轉介到此，希望對方能走向正途，沒想到會因此害死弟弟一家人。

曾嫌後續被移送至台南地檢署復訊，有媒體問他「你燒死了7人有甚麼話想說」，他還怒嗆「關你們什麼事，問那麼多幹嘛」。檢方復訊結束後，認為曾嫌涉嫌殺人、放火等罪嫌重大，有逃亡之虞向台南地院聲押，台南地院於15凌晨裁定曾嫌羈押禁見。