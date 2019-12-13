無明顯冷空氣⋯賈新興：最冷冬天可能過去了！周末「3地區」防降雨

▲周末全台都是好天氣。（圖／記者湯興漢攝）



記者蕭筠／台北報導

上週入冬首波強烈大陸冷氣團挾帶大量水氣來襲，玉山、合歡山降下今年第一場初雪，銀白世界吸引大批登山客搶拍，掀起話題，不過本週因東北季風持續減弱，全台天氣回穩，各地晴朗多雲，預計下週四才會有新一波水氣報到，災害預報士賈新興預測，年底前恐怕再無明顯冷空氣，意指今年冬季最冷的一波已經過去，沒有寒流機率大增。

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▲賈新興預測最冷冬天已過。（圖／翻攝賈新興臉書）



賈新興稍早發文指出，至年底前都無觀察到明顯冷空氣，甚至到明年1月也沒有太大機會，「這個冬季沒有寒流的機率愈來愈高」，恐怕今年冬季最冷的一波已經過去了。對此，氣象局保守表示，今年整體來說冬季偏暖，這幾日的溫暖天氣也還在預測之內，不過因距離年底還有2週時間，下周四（12月19日）新一波冷空氣報到，仍在觀察是否會東北季風或是大陸冷氣團，目前仍無法確定。

▲周末宜蘭、東北部及基隆北海岸地區會有零星降雨。（圖／氣象局）



而明日就是周末了，氣象局預報員劉沛滕指出，東北季風持續減弱，全台各地天氣穩定，僅有宜蘭、東北部及基隆北海岸地區會有零星降雨機率，氣溫部分，北部高溫有機會來到28度，中南部30度，提醒西半部地區民眾因夜間輻射冷卻影響，日夜溫差會超過15度，好天氣延續至下周三（12月18日），周四起（12月19日）變天，新一波冷空氣報到會帶來雨勢，溫度部分則不一定會有明顯降溫。

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