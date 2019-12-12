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陳吉仲狠批韓國瑜：拿農民當選舉祭品最後一定會被唾棄

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▲▼陳吉仲。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲陳吉仲批拿農民當選舉祭品的人，最後一定會被農民唾棄。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

記者許展溢／台北報導

花生之亂持續延燒，國民黨總統參選人韓國瑜今（12日）批農委會變成花錢部。農委會主委陳吉仲晚上在臉書發文反批韓可能只是在發揮他信口開河的本色，只是說的話傷害到農民，完全無法接受，而且要嚴厲譴責。

陳吉仲先提，近日花生之亂，是有人故意把明年的關稅配額權利金當成進口成本，散佈錯誤消息，導致產地價格下跌，農委會之所以要協調農民團體進場以每台斤40元收購，就是為穩住產地價格，確保農民收入。沒想到韓國瑜對農業如此不專業，把從2002年加入WTO至今每年都一樣的5235噸關稅配額，拿來繼續造謠影響花生價格，這對花生價格好不容易回穩的農民，無疑又是一次沉重的打擊。

請繼續往下閱讀...

陳吉仲舉例，今年年初高雄芭樂價低，有農民出來痛批是因為很多人誤信韓國瑜簽MOU發大財的空頭支票，導致包粒太多量增價跌，農委會緊急介入才確保價格，又有韓競辦的謝龍介副執行長製造文旦之亂，引起農民恐慌，農委會宣佈收購8百萬斤大果，才讓今年的文旦價格維持在不錯的水準。

▲韓國瑜在雲林北港庶民列車會場喊出，儘管知道有些人會反對重啟，但只要人民同意、安全無虞 ，他一定會重啟核四。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲韓國瑜農委會變成花錢部。（圖／記者蔡佩旻攝）

陳吉仲指出，這次花生之亂也是一樣，只要能夠保障農民的收入，農委會該花的每一塊錢都一定會花，因為職責就是照顧農民的權益。偏偏有些人就是喜歡先放話傷害農民，別人在解決問題的時候又來消費農民，只為牟取自己的選舉利益，對於這種惡劣的政治操作，絕對不會退縮。

陳吉仲最後強調，眾所周知這次的花生之亂起因，就是產地有惡勢力在故意放話打壓價格，甚至抵制農委會保障農民收入的收購政策。接著批韓國瑜不但不幫農民爭取權益，還公開散佈一樣的謠言，要非常嚴肅的質問韓，到底是站在農民這邊，還是站在惡勢力那邊？並奉勸韓國瑜，政治上要怎麼競爭都沒關係，但是千萬不能影響到農民的權益，拿農民當選舉祭品的人，最後一定會被農民唾棄。

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