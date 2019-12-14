保障農民權益！　農委會入WTO「18年首漲關稅」：進口紅豆↑32％每公斤29元

▲農委會調漲紅豆進口關稅，讓國內市場優先推廣本土紅豆。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台灣2002年1月1日正式加入WTO，18年後拍板首次調漲農產品關稅。農委會為了保障國內農民權益，將於2020年開始，紅豆配額外關稅從每公斤22元調漲32％至29元，配額內數量在國內產期間不得進口。

根據《自由時報》引述農委會指出，國外紅豆現行為關稅配額進口管制作物，國內產區則以台南、屏東為主，嘉義、高雄則居次，主要供應國內市場，為秋季栽培作物。台灣2018年紅豆年產量達13144公噸，進口量為2960公噸。

請繼續往下閱讀...

農委會表示，台灣加入世界貿易組織（WTO）後，紅豆配額外關稅在2002年為每公斤26元，2004年降至22元，之後一路維持至今。2020年調漲進口紅豆關稅，是進WTO後首次調漲農產品關稅，目的在保護台灣農民權益。

基於保障台灣農民，今年已經實行政策調整，將原先紅豆關稅配額內進口量2500頓，調整為「產期間不得進口」，可以進口的時間只在4月至12月1日。農委會表示，財政部關稅稅率委員會審查通過，從2020年1月1日開始，將調漲配額外關稅，從每公斤22元調高至29元，調幅32％，讓國內市場可以優先推廣本土紅豆。