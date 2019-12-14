▲ 全國第一新北汙水接管達百萬戶，侯友宜：盼中央地方持續配合推動。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府積極推動汙水下水道建設，2019年12月接管戶數正式突破100萬戶，市府也將完工後巷結合彩繪，提供市民更整潔、舒適、安全的居住環境，河川也變得更清澈、乾淨。新北市長侯友宜13日至新店區參與後巷彩繪，感謝中央營建署及地方民代支持，並肯定市府水利局辛勞付出。

侯友宜表示，汙水下水道是看不見的工程，很多人不願意做，卻是城市進步非常重要的指標。新北市從他擔任副市長以來積極推動，接管率近10年大幅成長，光今年接管戶就有8萬多戶，並於12月正式突破100萬戶，是六都中第一個達成100萬戶汙水接管的城市。

▲ 新北市長侯友宜表示，汙水下水道是看不見的工程，很多人不願意做，卻是城市進步非常重要的指標。

汙水下水道施作最大的阻礙，就是要先拆除居家後巷違建，對此，新北市府在完成污水接管後，藉由後巷牆面彩繪，增加市民休憩空間，也能有效防止「二次違建」。

侯友宜也特別感謝水利局同仁的辛苦，他表示，接管初期往往遇到居民反彈，經過市府溝通協調，態度逐漸轉為接受；甚至民眾看到施工後的成果，現在還會主動諮詢、爭取建設，未來市府也將持續推動，給市民乾淨整潔的後巷。

新北市水利局表示，此次與公益團體合作，給身心障礙孩童一個創作天地，美化社區牆面，提供市民休憩、通勤、通學及日常生活往來便道，目前已完成400條後巷彩繪，面積達2萬9000平方公尺，長度約1萬3000公尺，增添新北城市新風貌。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 侯市長感謝水利局同仁的辛苦付出。