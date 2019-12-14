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互動式水保小尖兵教具　引導學童認識學習水土保持知識

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▲ 互動式水保小尖兵教具 引導學童認識學習水土保持知識。（圖／新北市農業局提供）

▲ 互動式水保小尖兵教具，引導學童認識學習水土保持知識。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為使水土保持教育向下紮根，2019年度已辦理11場校園及圖書館宣導，新北市政府農業局12日前往新店區龜山國小辦理「水保小尖兵教具推廣」說故事活動，透過說故事的方式與孩童互動操作，讓孩童瞭解水土保持及土石流並加深印象，建立水土保持及土石流防災正確觀念。

新北市農業局12日於龜山國小針對幼兒園及國小1、2年級學童約40人辦理水保小尖兵宣導推廣活動，利用一款互動式布書作為校園宣導教具，其中內容包含土石流發生徵兆、跟著水保小尖兵一起尋找台灣原生動物、新北市土石流潛勢溪流各區條數、認識土石流讓小朋友瞭解土石流發生時如何迅速撤離到避難處所，以及平時就要準備的防災避難包應備妥礦泉水、乾糧、手電筒及重要證件等等，藉以強化山坡地水保管理及災時自己自救之觀念。

▲ 互動式水保小尖兵教具 引導學童認識學習水土保持知識。（圖／新北市農業局提供）

▲ 龜山國小學童成為水保小尖兵 一同守護新北山坡地。

龜山國小校長李正琳表示，感謝農業局到校宣導水土保持及土石流防災教育，本校曾經在2015年蘇迪勒颱風時，因豪大雨造成校園淹水高度達1層樓，校內目前還可以看到當初淹水的高度和災害照片，所以對於防災從小扎根這部分很重要，且透過互動教具也能提高小朋友的專注度及加深學習印象。

農業局長李玟表示，新北市轄內土石流潛勢溪流附近小學共計90所，為推動水土保持教育及土石流防災教育宣導向下扎根，明年將持續推動水土保持及土石流防災知識，於本市轄內土石流潛勢溪流校園，並研發及產製中高年級學童之教案及教具，藉此讓水土保持及土石流防災知識向下紮根，培育水保小尖兵，一起加入守護新北山坡地行列。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 互動式水保小尖兵教具 引導學童認識學習水土保持知識。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市農業局簡任技正洪勝雄勉勵學童共同學習水土保持知識。

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