國民黨部炸彈客「身藏1.2kg撒旦之母」+多組電發火頭！　警運往前鎮區挖坑引爆

▲警方運往前鎮區挖坑引爆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖、林昱萱／高雄報導

涉嫌在台南後壁國民黨部放置炸彈的炸彈客「阿文」，與警方對峙13小時後，於14日清晨被捕。對此，警方稍早也在他的家中發現約1.2公斤的「撒旦之母」，目前已全數移往前鎮一處大空地挖洞引爆，至於全案是否還有共犯，以及其犯案動機，仍有待警方進一步調查釐清。

據了解，嫌犯在與警方對峙時，除了要求妻小到場外，還稱自己手上握有影片，要郭台銘發言人也到場，讓在場員警摸不著頭緒，而目前影片內容也不得而知。此外，事發當時，阿文除了身上的背包裝有炸彈以外，甚至還在市區安放了炸彈，還一手拿遙控器、一手拿槍，讓警方絲毫不敢大意。

▲圍捕炸彈客。（圖／記者吳奕靖）

此外，第二次攻堅後，警方所有攻勢全部停了下來，這一停超過了1小時，而最後終於在清晨6點46分，警方突破嫌犯心防，讓他終於願意投降。對此，警方也於他的背包、家裡搜出7瓶「撒旦之母」原料，總重約達1.2公斤，而他的車內也有多個疑似拿來製造引爆的電發火頭，所幸目前狀況都已經排除，警方也將炸彈運往前鎮一處空地挖洞引爆。

▲高雄攻堅畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，阿文身上的爆裂物是有「撒旦之母」的「三過氧化三丙酮」（簡稱TATP），TATP感度極高，輕微摩擦、碰撞，都可能引起爆炸，現場氣氛一度相當緊張。TATP被認為曾用作多起黑社會活動及恐怖襲擊的爆炸物，如倫敦地鐵爆炸案、2015年11月巴黎襲擊事件、2016年布魯塞爾連環爆炸案。

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