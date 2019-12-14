50秒攻堅畫面曝光！警持盾牌「破門開3槍」　直接拖出「撒旦之母」炸彈客

記者許宥孺、林昱萱／高雄報導

涉嫌在台南國民黨部放置炸彈的嫌犯「阿文」，跟警方對峙13個小時後，終於在清晨6時46分棄械投降。此外，稍早警方攻堅破門畫面也隨之曝光，從畫面可見警方持盾牌踹門而入，一開門就至少開了3槍，並將嫌犯拖出來。

▲高雄攻堅畫面曝光。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

從畫面中可見，警方持盾牌破門而入，一開門就朝裡面猛開3槍，場面一度相當緊張火爆，而警方破門後，隨即將嫌犯從房裡拖出。據了解，，由於擔心傷及附近居民，警方不敢大意，決定上樓談判，第一波攻堅時，嫌犯一手拿爆裂物遙控器、一手拿槍，朝警方連開數槍，雙方展開駁火，嫌犯見狀躲入房間內展開拉鋸，並在警方第二波攻堅時，扔出一個不斷散發出火藥味的玻璃瓶。

距離第二波攻堅約過一小時後，警方再度持盾牌破門闖入，最終成功將嫌犯從房裡拖出。此外，警方14日早上於阿文的房裡起出7瓶「撒旦之母」原料，不加上瓶身重量，總重已達1公斤，若全數引爆其威力足炸毀200坪房。過程中，阿文的媽媽、弟弟都曾到現場對他溫情喊話，而阿文也和警方要求要老婆、孩子到現場，但他的妻小皆拒絕到場，而他的老婆甚至還要他去死一死。

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