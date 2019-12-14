國民黨部炸彈客要求「讓我老婆、小孩來」！妻接起電話冷回：叫他去死一死

▲炸彈客與警察對峙13小時後被捕。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

地方中心／高雄報導

涉嫌在台南後壁國民黨部放置炸彈的嫌犯「阿文」跟警方在高雄苓雅區的一棟民宅當中對峙13個小時後，終於在清晨6時46分棄械投降。據了解，阿文在與警方對峙過程中，曾經要求老婆、孩子到場，但他老婆不僅不給面子，還要他去死一死。

據了解警方14日早上於阿文的房裡起出7瓶「撒旦之母」原料，不加上瓶身重量，總重已達1公斤，若全數引爆其威力足炸毀200坪房。過程中，阿文的媽媽、弟弟都曾到現場對他溫情喊話，而阿文也和警方要求要老婆、孩子到現場，但他的妻小皆拒絕到場。

此外，由於擔心傷及附近居民，警方不敢大意，決定上樓談判，第一波攻堅時，嫌犯一手拿爆裂物遙控器、一手拿槍，朝警方連開數槍，雙方展開駁火，嫌犯見狀躲入房間內展開拉鋸，並在警方第二波攻堅時，扔出一個不斷散發出火藥味的玻璃瓶，而最後在對峙超過13小時，嫌犯身中1至2槍被逮。

據了解，阿文身上的爆裂物是有「撒旦之母」的「三過氧化三丙酮」（簡稱TATP），TATP感度極高，輕微摩擦、碰撞，都可能引起爆炸，現場氣氛一度相當緊張。TATP被認為曾用作多起黑社會活動及恐怖襲擊的爆炸物，如倫敦地鐵爆炸案、2015年11月巴黎襲擊事件、2016年布魯塞爾連環爆炸案。

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