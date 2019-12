「反對保守黨統治！」倫敦唐寧街數百人示威爆推擠　警築人牆持棍逮人

▲ 倫敦數百人示威遊行。(圖/達志影像/美聯社,下同)

英國保守黨在大選拿下壓倒性勝利,首相強生誓言明年1月一定會脫歐。13日晚間,倫敦數百名示威者上街遊行,不滿選舉結果,從唐寧街官邸走向特拉法加廣場(Trafalgar Square)和劇院區,高喊「強生不是我的首相」、「強生、強生、強生,下台、下台、下台」,交通大打結,大批警力在現場維持秩序,雙方爆發推擠衝突,最終一人被逮捕。

綜合路透、倫敦標準晚報(Evening Standard)報導,示威者現身倫敦西敏寺白廳(Whitehall)周邊街道,手舉「反對保守黨統治」、「歡迎難民」等標語,大聲表達對選舉結果的不滿,期間燃放紅色煙霧,高呼「人民,團結,我們永遠不會被打敗」,一行人敲打巴士窗戶,讓車上乘客最終只能下車離開現場,示威者見狀試圖上車,同時向警方抗議、要求「釋放司機」。

Antifa are rioting in London in response to the election results giving Conservatives a huge electoral win. It’s like what I saw in Portland in November 2016. pic.twitter.com/xeRfkPCGnA