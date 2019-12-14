「反對保守黨統治！」倫敦唐寧街數百人示威爆推擠　警築人牆持棍逮人

▲ 倫敦數百人示威遊行。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國保守黨在大選拿下壓倒性勝利，首相強生誓言明年1月一定會脫歐。13日晚間，倫敦數百名示威者上街遊行，不滿選舉結果，從唐寧街官邸走向特拉法加廣場（Trafalgar Square）和劇院區，高喊「強生不是我的首相」、「強生、強生、強生，下台、下台、下台」，交通大打結，大批警力在現場維持秩序，雙方爆發推擠衝突，最終一人被逮捕。

綜合路透、倫敦標準晚報（Evening Standard）報導，示威者現身倫敦西敏寺白廳（Whitehall）周邊街道，手舉「反對保守黨統治」、「歡迎難民」等標語，大聲表達對選舉結果的不滿，期間燃放紅色煙霧，高呼「人民，團結，我們永遠不會被打敗」，一行人敲打巴士窗戶，讓車上乘客最終只能下車離開現場，示威者見狀試圖上車，同時向警方抗議、要求「釋放司機」。

Antifa are rioting in London in response to the election results giving Conservatives a huge electoral win. It’s like what I saw in Portland in November 2016. pic.twitter.com/xeRfkPCGnA — Andy Ngo (@MrAndyNgo) December 13, 2019

▲▼示威者高喊口號「強生不是我的首相」。直到深夜下起雨，人潮才逐漸散去。（圖／路透）

面對大批情緒激動的示威群眾，身穿螢光黃上衣的員警築起人牆、手拿警棍維持秩序，警民爆發推擠衝突。警方證實，一名示威者因破壞警車被逮捕。倫敦交通發言人表示，這場遊行讓部分地區交通一度進行交通管制。

只不過，此次的抗議行動受到許多網友抨擊，「民主只有在你贏了的時候，才是公平的嗎」。

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A country united?



Tonight protestors in Westminster chant “Boris Johnson - not my Prime Minister!” pic.twitter.com/YKsYcPkE76 — Paul Brand (@PaulBrandITV) December 13, 2019