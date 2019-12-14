民進黨批歧視女性　張善政「念原文3遍」：斷章取義到霸凌地步

▲蔡英文、張善政。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者張乃文／台北報導

國民黨副總統候選人張善政12日談及新住民相關健保政策，內容指稱「蔡英文沒有結婚」、「沒有生過小孩」等論述，遭民進黨抨擊性別歧視。不過，張善政受訪時再三重述，當時原文是呼籲總統蔡英文體會已經懷胎卻沒有健保的新住民婦女，更強調網路上斷章取義已經到霸凌地步，也批評蔡政府沒政績，只好拚命打負面牌。

張善政12日針對新住民健保問題提到，「不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」。而此番言論一出，引來民進黨批評，這是歧視未婚者、無子女者；後續張善政則再三重述原話強調自己的原意。

對此，總統蔡英文在臉書發文反擊張善政，「有人說，我沒生過小孩，不知道家長擔憂下一代的心情。」、「我全面擴大托育補助、健全社會安全網，反觀他當初做行政院長時，為孩子們做了什麼呢？」而民進黨發言人李晏榕也痛批，「依照張善政的心態，那麼難道我們每個人都一定要養寵物才懂得愛護動物嗎？張善政身為副總統候選人，言論令台灣人丟臉。」

張善政13日再次闡述原意並重述3次，「生過小孩當過父母就知道，父母最在乎的是產檢有沒有問題，我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」。他強調，自己是在乎產檢若有問題，後續醫療應如何處置。

張善政認為原文遭到網路上斷章取義，且已經到霸凌地步。他表示，「韓國瑜被黑了好一陣子，現在張善政出來了，要找我的黑材料好像不太容易找，所以從我說的講話裡面抓各個單字組成黑我的語言，我覺得非常痛心」。張善政說，韓國瑜講過一百遍，希望有乾淨選舉，現在完全沒看到，沒有政績只好在選舉拚命打負面牌。

張善政直言，如果重聽一遍他的講話還是會負面解讀，他願意收回並重講一遍，同時喊話「蔡英文總統，請你體會天下懷胎的父母心，給我們新住民、已經懷孕而沒有健保的台灣媳婦，支持我們的政策，也給她們健保」。他指出，外界認為他講話的力道越來越大，是因為蔡英文所作所為，讓他越看越生氣，就這麼簡單。

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