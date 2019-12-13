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中國國新辦11點召開記者會！中美首階段經貿協議文本達成一致

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▲▼ 美國總統川普,中國國家主席習近平,川習,貿易戰。圖為美國總統川普2017年出訪北京。（圖／路透）

▲國新辦宣布中美第一階段經貿協議文本達成一致。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

關於中美經貿磋商的最新進展，中國國務院新聞辦公室13日晚間召開記者會時表示，經過兩國團隊的共同努力，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。

中國商務部副部長、國際貿易談判副代表王受文首先指出，協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款9個章節。同時，雙方也達成共識，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。

王受文稱，中方認為，中美兩國作為全球最大經濟體，處理兩國經貿關係必須從大局出發，達成經貿協議有利於中美兩國人民和世界人民的根本利益，將在經貿、投資、金融市場等方面產生積極效應。協議相關內容的落實，將有助於強化知識產權保護，改善營商環境，擴大市場准入，更好維護包括外國企業在內的各類企業在華合法權益，也有利於保護中方企業在對美經貿活動中的合法權益。

王受文強調，雙方約定，下一步雙方將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序，並就正式簽署協議的具體安排進行協商。協議簽署後，希望雙方能夠遵守協議約定，努力落實好第一階段協議相關內容，多做有利於雙邊經貿關係發展和全球經濟金融穩定的事情，維護世界和平與繁榮。

針對中美經貿磋商有關進展，中國國務院新聞辦公室原訂晚間10時30分召開記者會說明，但最後延後半小時至晚上11時開始。出席的人員包括國家發展和改革委員會副主任寧吉喆，中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，農業農村部副部長韓俊，商務部副部長、國際貿易談判副代表王受文等人。

▲中美貿易戰延燒不斷。（圖／路透）

然而，美國當地時間13日上午6時，川普在推特上發文指出，《華爾街日報》有關與中國交易的報導完全錯誤，特別是關稅的部分。他還強調，這是「假新聞」。

此外，中國外交部發言人華春瑩今（13日）指出，中美已經接近達成第一階段經貿協議的消息出來之後，美國的三大股指以及歐洲的股市普遍上漲，「這再次說明，中美通過磋商達成協議符合中美兩國和各方利益，也是國際社會普遍的期待。」

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