中美貿易戰傳佳音！離岸人民幣收復「7」關口　一度飆升600點破6.97

▲中美貿易戰傳來好消息也影響人民幣匯率。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

美國總統川普已經簽署與中國第一階段的貿易協定，將原定15日加徵的新一輪關稅延後。這項消息一出間接刺激人民幣匯率飆升，從7.03直線飆升突破多個關口，最高升至6.9667。

12月12日晚間11點左右，離岸人民幣對美元匯率再度收復「7」關口，日內升值一度超過600個基點，從7.03瘋狂飆升，最高升至6.9667，直接重回6時代。已經進入夜盤交易時間的人民幣對美元即期匯率影響不大，12月12日人民幣對美元即期匯率夜盤收盤報7.0280。今 （13） 日離岸人民幣開盤，截至上午8點26分，離岸人民幣暫報1美元兌 6.9479 人民幣，貶值128基點，貶幅 0.2%。

▼中美達成第一階段的貿易協定。（圖／達志影像／美聯社）



據了解，川普在與幕僚開會之前，曾見過許多貿易界的代表人士。由於12日就有消息傳出中美之間可能達成貿易協定，帶動美股大漲。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）也於當日在國會向參議員透露，兩國已原則上同意達成協議。

知情人士也稱，第一階段的協議將包含，中國承諾會採取更多行動阻止智慧財產權的盜竊情形，雙方也達成不操縱本國貨幣的協議；此外，中國還承諾將購買更多美國農產品，美方也正討論減輕目前針對中國的各項關稅。川普則在推特發文表示，華盛頓和北京已經接近談妥協議條件了，不過進一步消息仍需等到正式聲明出來，才能確定15日的關卡是動刀還是放行。

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