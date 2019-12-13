川崎13年前隧道隨機殺人！失業男「看美女痛苦很舒壓」　今判28年刑期

記者林瑩真／編譯

日本川崎市在13年前發生一起殘忍的無差別殺人事件，兇手鈴木洋一持刀隨機砍殺路人，過程中導致一名27歲女性身亡。如今橫濱地方法院宣告，判處鈴木洋一28年有期徒刑。

綜合日媒報導，2006年9月23日，當時失業的鈴木洋一走在宮前區JR高架橋下隧道的人行道上，準備回家，突然，鈴木洋一拔出利刃，朝同樣走在隧道內、素未謀面的女性黒沼由理刺殺，黒沼由理胸部、腹部滿是刀傷，失血過多身亡。

直到2016年，當時正為其他事件服刑的鈴木洋一向神奈川縣警方送去一封信，內文描述了殺害黒沼由理的過程，由於行兇手法與屍體狀況一致，警方於2017年10月逮捕鈴木洋一，並在2018年依殺人罪起訴。

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鈴木洋一聲稱，自己是為了緩解壓力，「想要看喜歡的女性痛苦的表情」，因此犯罪。檢方對此相當憤怒，坦言就算以鈴木洋一有利的角度來思考，鈴木洋一的所作所為仍非常惡劣，再犯的危險性相當大。

對此，黒沼由理的家人表示，黒沼由理努力工作、考取證照，平時也喜歡旅遊，是很認真生活的人，沒想到卻遭遇如此悲劇，「我很後悔沒能救到黒沼由理，希望可以對鈴木洋一處以極刑」。

如今橫濱地方法院13日宣告判決，將求刑的的無期徒刑改為28年有期徒刑。

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