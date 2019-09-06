桃園農田水利會釣魚比賽　宋文祥258台斤拿下總重量冠軍

▲釣魚比賽由宋文祥以258台斤拿下總重量冠軍。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

魚群宛若排隊等上鉤？桃園農田水利會慶創會100週年，6日舉辦釣魚比賽，短短3個小時由觀音工作站小組長宋文祥，以釣得魚穫總重量258台斤拿下冠軍；宋文祥算一算約有200多尾吳郭魚，也就是在甩桿、收桿，拆鉤、放簍等動作，幾乎是在每分鐘完成，而其釣得的魚穫必須出動小貨車載回去，分送親朋好友。

▲釣得的魚穫必須出動小貨車載回去，分送親朋好友。（圖／記者楊淑媛攝）



宋文祥說，釣魚要有好收穫，除了配製的魚餌要能吸引魚，動作也要俐落，拋杆、落點都要準，並要會觀察魚情，用心釣魚，而釣魚可怡情養性，是很好的休閒活動。這場釣魚比賽是於觀音區藍埔里10-10號池舉辦，參賽人員以員工及水利小組長、班長為主，共吸引241組水利人報名。

▲▼水利會釣魚賽，好手齊聚。（圖／記者楊淑媛攝）

釣魚比賽於8點展開，11點由水利會專委謝清文吹哨結束比賽，總重量獎的第一名至第三名，可分別獲得3,000元到1,500元不等禮券及獎盃，第四名至第十名各得禮券1,000元。優勝成績如下：

▲專委謝清文（中）吹哨結束比賽。（圖／記者楊淑媛攝）



冠軍宋文祥258台斤(觀音工作站)、亞軍游正雄249.2台斤(大崙工作站)、季軍王水瀛244台斤(草漯工作站)、第4名吳煌隆214台斤(草漯工作站)、第5名陳鄭德209台斤(資訊室)、第6名徐星豪206台斤(觀音工作站)、第7名鄭森益202台斤(大崙工作站)、第8名王榮富200台斤(觀音工作站)、第9名張井196台斤(新屋工作站)、第10名張瑞宗186台斤(大崙工作站)。