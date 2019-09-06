桃園農田水利會慶百週年　釣魚好手齊聚前八名「釣200斤以上」

▲會長黃金春（右三）巡視埤塘，為參賽者加油。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

幾乎是一分鐘就釣一尾！桃園農田水利會慶100週年，6日於觀音區藍埔里10-10號池舉辦員工及水利小組長、班長釣魚比賽，吸引241組水利人報名，會長黃金春約莫於10點抵會場，除了拿起釣竿小試身手，也巡視埤塘為參賽選手加油；而在3個小時的釣魚比賽中，拿下魚穫總重量前8名的都超過200台斤以上，可說是釣魚好手齊聚。

▲釣魚比賽由總幹事黃金德（左二）吹哨後展開。（圖／記者楊淑媛攝）

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這場釣魚比賽於上午8點開始，由水利會總幹事黃金德吹哨後展開，許多七、八十歲的小組長，因平時就喜愛垂釣，深諳魚性，因此一早帶著釣具、魚簍等用具，宣稱是要來「拚名次、拚面子」。水利會工務組長古永順、桃園工作站站長游象權、觀音工作站站長徐星豪、總務組組員吳健平等近80名水利會同仁，也都報名參賽。

▲會長黃金春拿起釣竿小試身手。（圖／記者楊淑媛攝）

會長黃金春約莫於10點抵會場，除了拿起釣竿小試身手，也由主任工程師黃文城、總務組長黃朝統陪同巡視埤塘，為參賽的水利人加油。總幹事黃金德表示，釣魚除了要有技術、熟悉魚性，更要有耐性；6日清晨4點多還下著滂沱大雨，主辦的財務組同仁正擔心著大雨影響比賽，未料老天幫忙，6點多大雨停了，酷熱的天氣也降溫許多，埤塘徐徐涼風吹來，是相當適合釣魚的天氣。

▲水利會工務組長古永順報名參賽。▼釣魚比賽好手齊聚。（圖／記者楊淑媛攝）

而位於藍埔里的10-10號池，池內的魚多半是吳郭魚，吳郭魚又稱為台灣鲷，因該口埤塘的池水相當乾淨，沒有土味，以煮湯或乾煎、紅燒、清蒸、油炸等各種方式料理都相當好吃，廣受民眾喜愛。

▲桃園農田水利會釣魚比賽，好手齊聚。（圖／記者楊淑媛攝）

水利會專委黃壽財指出，為了讓參加釣魚比賽的水利人盡興，該會並於活動會場準備炒米粉、客家湯圓、洛神花茶供大家品嚐。