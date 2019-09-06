　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園農田水利會慶百週年　釣魚好手齊聚前八名「釣200斤以上」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲桃園農田水利會釣魚比賽好手齊聚

▲會長黃金春（右三）巡視埤塘，為參賽者加油。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

幾乎是一分鐘就釣一尾！桃園農田水利會慶100週年，6日於觀音區藍埔里10-10號池舉辦員工及水利小組長、班長釣魚比賽，吸引241組水利人報名，會長黃金春約莫於10點抵會場，除了拿起釣竿小試身手，也巡視埤塘為參賽選手加油；而在3個小時的釣魚比賽中，拿下魚穫總重量前8名的都超過200台斤以上，可說是釣魚好手齊聚。▲桃園農田水利會釣魚比賽好手齊聚

▲釣魚比賽由總幹事黃金德（左二）吹哨後展開。（圖／記者楊淑媛攝）

請繼續往下閱讀...

這場釣魚比賽於上午8點開始，由水利會總幹事黃金德吹哨後展開，許多七、八十歲的小組長，因平時就喜愛垂釣，深諳魚性，因此一早帶著釣具、魚簍等用具，宣稱是要來「拚名次、拚面子」。水利會工務組長古永順、桃園工作站站長游象權、觀音工作站站長徐星豪、總務組組員吳健平等近80名水利會同仁，也都報名參賽。▲桃園農田水利會釣魚比賽好手齊聚

▲會長黃金春拿起釣竿小試身手。（圖／記者楊淑媛攝）

會長黃金春約莫於10點抵會場，除了拿起釣竿小試身手，也由主任工程師黃文城、總務組長黃朝統陪同巡視埤塘，為參賽的水利人加油。總幹事黃金德表示，釣魚除了要有技術、熟悉魚性，更要有耐性；6日清晨4點多還下著滂沱大雨，主辦的財務組同仁正擔心著大雨影響比賽，未料老天幫忙，6點多大雨停了，酷熱的天氣也降溫許多，埤塘徐徐涼風吹來，是相當適合釣魚的天氣。▲桃園農田水利會釣魚比賽好手齊聚

▲水利會工務組長古永順報名參賽。▼釣魚比賽好手齊聚。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園農田水利會釣魚比賽好手齊聚

而位於藍埔里的10-10號池，池內的魚多半是吳郭魚，吳郭魚又稱為台灣鲷，因該口埤塘的池水相當乾淨，沒有土味，以煮湯或乾煎、紅燒、清蒸、油炸等各種方式料理都相當好吃，廣受民眾喜愛。▲桃園農田水利會釣魚比賽好手齊聚

▲桃園農田水利會釣魚比賽，好手齊聚。（圖／記者楊淑媛攝）

水利會專委黃壽財指出，為了讓參加釣魚比賽的水利人盡興，該會並於活動會場準備炒米粉、客家湯圓、洛神花茶供大家品嚐。

ET快訊
男星身分證藏秘密　「Y」字頭連走路都有風
北車前飯店驚爆懸疑命案　男遭「雙手反綁＋頭套塑膠袋」陳屍客房
機長遲未現身航班大延誤　乘客自願開飛機…航空公司還准了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

秋節外出避開國3！中寮隧道速限40KM　北上、南下替代道路看這裡

募資不到1天破300萬達標！銅鑼灣書店台灣重啟「為自由靈魂而開」

有線電視爆新斷訊風暴！74萬戶10月看不到三立、壹電視

懷孕日記！老婆一翻「像顆便便飄盪」秒暈　隊友歪樓全紀錄...網鼻酸中笑炸

美媽秀女兒「米其林附幼」餐點！超水準擺盤網暴動流口水　洩老師隱藏技能

桃園農田水利會慶百週年　釣魚好手齊聚前八名「釣200斤以上」

善耕365／大手牽小手一起唱　東港海事與永昌國小激盪世界名曲

萬人泳渡後又一盛事！　FINA世界馬拉松游泳大賽9/7日月潭登場

善耕365／環保還能這樣做　看公益團體實踐的減塑妙招

55天拚20萬超賺！環島公路競賽比創意　公總砸2.5億幫你圓夢

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

秋節外出避開國3！中寮隧道速限40KM　北上、南下替代道路看這裡

募資不到1天破300萬達標！銅鑼灣書店台灣重啟「為自由靈魂而開」

有線電視爆新斷訊風暴！74萬戶10月看不到三立、壹電視

懷孕日記！老婆一翻「像顆便便飄盪」秒暈　隊友歪樓全紀錄...網鼻酸中笑炸

美媽秀女兒「米其林附幼」餐點！超水準擺盤網暴動流口水　洩老師隱藏技能

桃園農田水利會慶百週年　釣魚好手齊聚前八名「釣200斤以上」

善耕365／大手牽小手一起唱　東港海事與永昌國小激盪世界名曲

萬人泳渡後又一盛事！　FINA世界馬拉松游泳大賽9/7日月潭登場

善耕365／環保還能這樣做　看公益團體實踐的減塑妙招

55天拚20萬超賺！環島公路競賽比創意　公總砸2.5億幫你圓夢

孩子有OX型腿！醫曝伴隨「6症狀」速就醫...一過關鍵年齡就不正常

秋節外出避開國3！中寮隧道速限40KM　北上、南下替代道路看這裡

奴才必看DIY寵物月餅　柴柴試吃「舔舌回味」：再一塊

募資不到1天破300萬達標！銅鑼灣書店台灣重啟「為自由靈魂而開」

主人撥「大叔啤酒肚」　貓皇一臉厭世：人家骨架大啦！

有線電視爆新斷訊風暴！74萬戶10月看不到三立、壹電視

球哥曝自家簽名鞋ZO2「每節炸裂」　抱病到湖人試訓表現爛透

汪星人也有髮禁！　長毛臘腸犬美容完變「耳下3公分」

國民黨：蔡英文絕對就是「最大咖的中共代理人」

交大獲視芯公司捐贈小鼠晶片發展系統　升級AI人工智慧系統

西門町屁孩酒後耍狠被痛扁！長腿女友「肉身擋拳」緊抱…鄰居看傻

生活熱門新聞

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」..

發票中4千卻掰了！網見證悲催時..

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關..

颱風「法西」生成！路徑公布....

菜錢1萬5！老媽天天「6道菜兩..

中班弟模型屋作業！叔叔1hr神..

好市多中和店將實施新政策　網推..

1車佔2位mini 神阻擋　T..

她託友代購3、5條痘痘藥　買完..

月子中心1晚6500！妻堅持貸..

首批泰國山竹6日下午2點抵台「..

辦健身房7個月0改變！辣妹1句..

颱風法西生成！最新路徑出爐

闖平交道噴飛！台鐵吉安=花蓮影..

更多熱門

相關新聞

黃金春力挺小英　守護台灣

桃園農田水利會慶創會百週年，舉辦水利員工及基層人員運動大會，21日於桃園巨蛋體館隆重登場。應邀致詞的國民黨籍前會長李總集怒轟蔡政府改制水利會，是不重視水利人權益；民進黨籍會長黃金春雖不認同蔡政府改制水利會，但卻表示，2020總統大選大家要支持小英連任，守護台灣。

桃園水利之美繪畫比賽　成績揭曉

桃園水利騎兵　單車遊水圳埤塘

水利會改制　鄭文燦有承諾

桃園水利騎兵活動　5/21起受理報名

關鍵字：

桃園農田水利會釣魚比賽百週年

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：早上才通知換地點

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

外送員拒送上樓　她傻眼：2個月來第一次碰到

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面