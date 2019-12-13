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Boxful走到線下開實體「任意倉」　整合物流與倉儲讓坪效多5倍

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Boxful任意存開線下實體門市（圖／記者洪菱鞠攝）

▲Boxful任意存台灣區總經理許仄偉認為，隨著房價、人口越來越高的情況，迷你倉產業將持續成長。（圖／記者洪菱鞠提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

房價高居住環境狹小，再加上動不動就有各種促銷活動，讓人越買越多也越囤越多，多到沒地方擺放，於是開始尋求外包儲存空間，Boxful任意存台灣區總經理許仄偉分享，現在台北市1坪平均售價1,165元，而一個標準迷你箱可儲放100件T恤，每箱月租費以119元計算，換算將有2,000元坪效，若是選擇每月花1,799元租用一個櫃子，至少也有4坪以上的容物空間。

迷你倉的租賃服務需求日益增加，根據財政部統計，2018年自助倉儲的銷售額就有近40億元，目前市場上除了有摩爾空間、俬儲空間等業者，還有來自香港的Boxful任意存也要爭搶這類商機大餅。許仄偉指出，隨著房價、人口越來越高的情況，迷你倉產業將持續成長，Boxful任意存在台經營3年多，每月穩定成長10～15%，已有上千人使用過迷你倉儲服務，統計發現一個用戶平均使用到5～8個箱子。

Boxful任意存開線下實體門市（圖／記者洪菱鞠攝）

對於使用迷你倉的人，Boxful任意存將他們稱為「倉鼠族」，根據2018年台灣倉鼠族調查，女性占比高達70%，主要為22～35歲族群，63%是租屋族；存放物品類別，換季衣物60%、書籍54%、紀念物品46%，另外也看到很多家庭使用，例如存放小孩衣物，而通常在換季時節為存放高峰。目前服務範圍以北北基桃為主，進一步觀察使用者分佈的話，前5大依序是台北市的大安、中山、信義、中正、松山。

Boxful任意存原先在台灣市場主打線上儲存服務，提供一條龍式迷你箱專送到府，隨著增加在台資本額達新台幣2,900萬元，之後陸續拋出更多保證與其他新作法，像是去年推出B2B到府企業倉儲服務，今年第3季則是從線上走到線下，推出「任意倉」實體門市，強調一樓店面式倉庫，一個櫃子就等於是一個迷你小倉庫，方便用戶進出存取物品，有別於傳統迷你倉受限於成本，多位於地下室或2樓以上的陰暗環境。

Boxful任意存開線下實體門市（圖／記者洪菱鞠攝）

Boxful任意存開線下實體門市（圖／記者洪菱鞠攝）

許仄偉表示，「任意倉」門市服務整合物流與倉儲的「空間轉移」模式，將物品轉移到郊區、24小時恆溫恆濕的瑞芳千坪倉儲中心存放，坪效可多5倍以上，空間轉移模式可讓租金省下26%，觀察大安店開店2個月以來，已帶來2～3成成長，由於一間店至少可以擺放15～25個櫃子，從平均需求量、詢問度來看，每個月至少一次把全店空櫃都租出去。

而除了大安店以及開始營運的大安店，12月底前也將開出松山店，2020年預計再新增5～10間門市，且以社區為選點考量。許仄偉認為，線下可拓展非網路使用者族群，也可藉著門市空間舉辦鄰里活動，加強市場意識，最終目的是希望培養用戶長期使用服務的習慣。

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