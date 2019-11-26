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多門式冰箱比較好整理？網友：家庭號鮮奶開封後想放冰箱GG了！

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▲冰箱,牛奶。（圖／pixabay）

▲多門式冰箱雖然分層整理方便，但遇到家庭號大包裝冷藏冷凍需求時可就傷腦筋了。（圖／取自pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

你相信嗎？一個家庭幸福與否，從家中的冰箱就能看出端倪！只要打開冰箱，看看裡面都放了哪些食物，內容空空或是滿到炸…都能看出一家人的喜好與習性。然而前陣子市面上曾掀起一股多門式冰箱的熱潮，強調食物收納整理的方便性，卻有網友實際使用後發現，遇到家庭號大包裝的鮮奶或鮮食時，每次都得另外分裝整理後才放得進去，相當傷腦筋，可見選購一款符合家人生活需求的實用好冰箱，才能成為好好守護全家健康與幸福的根基。

▲▼從冰箱看出你家幸褔指數！冷藏冷凍空間靈活運用　全家吃出大滿足。（圖／pakutaso）

▲想料理出美味的餐點，實用且符合需求的冰箱是幕後功臣。

高CP值大採購正夯！別被多門式冰箱綁架儲物模式

知名美國家電品牌惠而浦建議，選擇冰箱時，應以適合自己居家使用習慣為主！近年雖興起一股多門式冰箱的風潮，主打能有效率地將食物分門別類、更好收納整齊…等，但許多消費者實際使用後發現，多門分層的冰箱看似方便、功能性十足，卻得受限於內建的分隔層容量太小，導致許多人常大肆採購回家後，為了一些體積較大的食物放不進分隔層而大傷腦筋。而且，冰箱還有使用習慣與拿取動線的問題，像是家庭號鮮奶這種大容量飲料瓶或較長、較高的物品，還是應採直立式置放於門邊層架處才比較好拿又不容易溢出，可見冰箱層架若使用上彈性不足，恐怕會造成不小的困擾。

▲▼別被多門式冰箱綁架儲物模式。（圖／業者提供）

▲可依需求自由調整層架高度的冰箱比較實用。

此外，傳統冰箱的冷凍層往往比冷藏小得多，隨著現代人愈來愈懂得精打細算，喜歡至美式大賣場採購大包裝肉品、海鮮等，回家再自行分裝放入冷凍分次使用，算一算價格真的差很大，因此選擇對開門冰箱採用冷藏冷凍左右分離設計，兩邊內部都可依照儲藏物品彈性調整層架高度的惠而浦WRS312SNHW會更好收納，加上其以冷凍冷藏LED照明，熱能釋放低，不影響食材新鮮度，並以多段電子溫控開關設計，冷藏五段設定，直覺人性介面，可輕鬆調整冷藏冷凍溫度，相信會更適合需要較大容量冰箱的家庭。

台灣惠而浦表示，WRS312SNHW採用無框強化玻璃層板，因沒有邊框的關係，儲放物品可貼著壁邊擺放，較傳統有框塑膠層板提升25%的儲存空間，而且採用耐重門軸，讓門邊層架除可同時放置多個3.8L的飲料瓶外，也可靈活調整層架高度容納較長較高的物品。

▲▼別被多門式冰箱綁架儲物模式。（圖／業者提供）

▲惠而浦WRS312SNHW外型簡約俐落，在居家擺放更具靈活彈性。

冰箱＝聚寶財庫　安置絕佳好位置全家都幸福

傳統風水上經常將冰箱視為一家的財庫，因此大多希望將冰箱放好放滿安置在家中最合適的位置，然而現代人生活空間多半小而巧、強調坪效發揮最大值，若使用傳統冰箱還得礙於左右及上方都需預留10~30公分的散熱空間，而難以規劃適當位置，造成裝潢搭配上或是使用空間方面的限制。

640公升超大容量，外型簡約俐落的惠而浦WRS312SNHW，採用採用歐風崁入式家具設計，由冰箱前方底板排熱，更可靈活運用室內空間，並採用全球市占率高達25%的壓縮機龍頭品牌的Embraco壓縮機，以低噪音、低震動、高穩定度，安於室內不造成干擾，為全家人的幸福指數神助攻！

● 台灣惠而浦官網：http://www.whirlpool.com.tw
● 台灣惠而浦FB粉絲團：https://www.facebook.com/whirlpooltw
● 消費者免付費服務專線: 0800-258-558

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