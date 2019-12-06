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雙雙慘死…阿嬤6F「緊抱愛犬」決然跳下！老伴在家被砍多刀血肉模糊

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▲▼阿嬤懷中緊抱愛犬，6樓跳下當場慘死。（圖／翻攝自）

▲阿嬤懷中緊抱愛犬，6樓跳下當場慘死。（圖／翻攝自南國今報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西省柳州市上游路配電區南寧鐵路一住宅樓5日下午3時許發生一起墜樓事件。一名七旬阿嬤緊抱著愛犬從6樓一躍而下，當場變形慘死，懷中的寵物也同時喪命。員警接到報案，來到現場調查，竟然發現在家中的死者老公也遭遇不測，他被砍多刀倒血泊，目前已經送醫搶救。

據《南國今報》報導，事發大樓是一棟層高為7層的住宅樓。警方已經在事發現場拉起警戒線，並豎起藍色圍擋進行調查。

有目擊者表示，他在事發時突然聽到一聲悶響，回頭一看原來有個阿嬤從樓上掉下來了，身旁還有一隻寵物狗，「掉下來的時候，阿嬤就不行了，寵物狗也是當場死亡，由於樓下的晾衣桿都沒有損壞，估計她是縱身一躍跳下來的。」

事發後，附近住戶趕緊報警求助。警方趕到現場調查，竟發現在阿嬤家中還有傷者。她老公被砍了多刀，滿臉是血。120醫護人員隨後趕到，將受傷的阿公送到醫院搶救。

據附近住戶表示，墜樓身亡的阿嬤姓楊，其老伴姓閆，今年都七十多歲，「由於阿公行動不便，基本都不見下樓，平常一家人的生活都是阿婆打理。」

目前，案件仍在進一步調查中。

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