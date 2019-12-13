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新媒體與在地優勢助攻　雪博會場館內周邊商品超搶手

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記者蔡儀潔、馬叔安／長春—台北連線報導

在這次雪博會的場館中，除了有販售各種活動的周邊商品和吉祥物之外，抖音和今日頭條等新媒體的加入，也幫助活動達到了更大的宣傳效果。相關負責人表示，在新媒體的平台上發佈的宣傳影片中，特地請到了大陸東北傳統藝術「二人轉」的藝術家，讓更多的年輕人了解長春當地文化。

▲雪博會現場販售的商品。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲雪博會現場販售的商品。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲雪博會現場販售的商品。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲雪博會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

雪博會冬奧展零售商陳姓負責人在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，大陸現在倡導「全民上冰雪」，而這次舉辦雪博會的長春所處的大陸東北地區，有氣候和資源的優勢，因此和冬奧潔融和是非常好的，這次首次到訪，兜售的毛絨吉祥物玩具和文具商品銷路都很好。

▲雪博會現場販售的商品。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲雪博會現場販售的商品。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲雪博會現場販售的商品。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲雪博會現場販售的商品。（圖／記者蔡儀潔攝）

今日頭條抖音吉林省運營中心的工作人員岳凡銘表示，抖音和頭條很多人追捧，因此在這個平台上宣傳，可以讓全世界了解雪博會是什麼，以及吉林省有什麼意義。

▲今日頭條抖音吉林省運營中心岳凡銘。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲今日頭條抖音吉林省運營中心工作人員岳凡銘。（圖／記者蔡儀潔攝）

她表示，在今日頭條客戶端為雪博會投放了廣告，通過「開機大屏」和「信息流」等方式，可以精準定向宣傳的對象，「想讓哪裡的人看到內容，就可以讓他看到」，而在日前發佈的宣傳影片中，不僅在長春當地取景，也請來請二人傳非遺文化傳承的老師，還有音樂製作團隊和說唱歌手，播放量達到四、五百萬。

 ▲雪博會現場販售的商品。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲雪博會現場販售的商品。（圖／記者蔡儀潔攝）

本屆雪博會以「冬奧在北京•體驗在吉林」為主題，總展覽面積10萬平方米，其中，室內展覽面積6萬平米，摺合標準展位3448個，設置冰雪盛典主題館、冬奧主題館、冰雪藝境主題館、冰雪裝備及冰雪體育主題館、冰雪長春主題館、冰雪駕乘主題館、冰雪城市主題館、禮遇吉林•第一書記代言主題館等8大展館。

►影／長春變身「冰雪樂園」　第四屆雪博會開幕融合冬奧元素

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