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影／走進童話雪鄉「二合屯」　坐炕上cosplay農村姑娘

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記者蔡儀潔、韋依蘋／吉林報導

走進吉林新近崛起的雪鄉「二合屯」，就像來到童話小鎮，厚厚軟軟的積雪覆蓋在家家戶戶的屋頂上，大紅燈籠散發著濃郁的北方風情。除了看雪外，二合還有「威虎山寨」可以遊玩，不僅可以參觀當時的「土匪窩」，還能cosplay農村姑娘體驗北方文化。

舒蘭市上營鎮馬鞍嶺村二合屯，曾是長白山脈老爺嶺腳下一個不知名的小屯子，後來被眾多攝影愛好者發現，知名度不斷攀升，在政府的推動下，打響了「吉林雪鄉·舒蘭二合」的招牌。這裡面積不大，可以選擇步行遊覽，錯落有致的矮房、大紅燈籠，為雪白的世界中添上質樸的色彩。

▲▼ 吉林，東北，雪景 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲黃金屋外觀 。（圖／記者蔡儀潔、韋依蘋攝）

往裡面走一段路後，就能看到網紅打卡點「黃金屋」。二合村民利用約3萬根玉米棒，打造出東北傳統格局的農村院落景觀，正中央的民房長12公尺，寬4公尺。這個玉米院落都是按照「1:1」的比例建造，包括院子里的石碾、水車等，此處也成了遊客拍照的熱門點。

▲▼ 吉林，東北，雪景 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲遊客可以到威虎山寨體驗土匪生活。

在「黃金屋」打卡完，可以到附近的「威虎山寨」參觀。《ETtoday新聞雲》記者走進大廳後，看到木質大桌上擺著一個大豬頭、五花肉等，負責人介紹說，「這是實物，展示以前匪徒粗獷的伙食。」有趣的是，這裡還有羊皮大掛、毛帽、假槍等道具，讓遊客cosplay土匪，與獸皮、老鷹標本一起拍帥氣的照片。

▼ 遊客在cosplay土匪。

▲▼ 二合，吉林，威虎山寨 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在這土匪屋內，還有一條30餘公尺長，充滿神秘感的「地窨暗道」，通向隔壁的「農家」。在這個農家中，可以感受東北八大怪的其中三怪，分別為「一怪，窗戶紙糊在外」、「二怪，姑娘叼著旱菸袋」、「四怪，養活孩子吊起來」，遊客可以穿上當時婦女的花衣裳，綁上頭巾，拿著長菸坐在炕上，一邊體驗農家生活，一邊瞭解背後的文化。

▼遊客可以穿上現場提供的花衣裳拍照 。

▲▼二合村體驗 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據瞭解，「窗戶紙糊在外」是冬季北方人禦寒的一項措施，若糊在裡面，容易被窗框所存的雨水所浸濕破損。「姑娘叼著大菸袋」總結的是東北大姑娘，會叼菸袋吸菸的習慣，而這是背後的原因有3個，一是增添女子的豪氣；二是東北姑娘崇尚陽剛；三是東北森林茂密，各種野獸和蟒蛇經常出沒，用菸防獸，用菸袋中的尼古丁防蛇成為人們常用的自保方法。

▲▼二合村體驗 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲磨玉米粉的石墨 。（圖／記者蔡儀潔攝）

「養活孩子吊起來」則更有意思，這是北方版的嬰兒搖籃。這個育兒習俗起源於狩獵時代，當時父母外出狩獵採集，將嬰兒放置在地上會很不安全，因此便將其裝在皮袋中吊在樹上或馬上。後來遊牧民族走出草原定居下來，漸漸演變成了「掛在房梁上」的習俗。來二合屯雪鄉，除了欣賞雪景，別忘了還能到威虎山寨，親身體驗東北文化！

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