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影／長春變身「冰雪樂園」　第四屆雪博會開幕融合冬奧元素

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記者蔡儀潔、馬叔安／長春—台北連線報導

第四屆中國•吉林國際冰雪產業博覽（雪博會）13日在吉林長春開幕，這次活動以「冬奧在北京•體驗在吉林」為主題，有大陸國內36家知名博物館，攜帶上千款文化創意產品參展，活動並融合旅遊與扶貧、商貿，把長春市打造成一個大的冰雪樂園。

▲第四屆吉林雪博會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲第四屆吉林雪博會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲第四屆吉林雪博會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲冬奧吉祥物雪容融 。（圖／記者蔡儀潔攝）

本屆雪博會展示區設在長春國際會展中心，總展覽面積10萬平方米，其中，室內展覽面積6萬平米，摺合標準展位3448個，設置冰雪盛典主題館、冬奧主題館、冰雪藝境主題館、冰雪裝備及冰雪體育主題館、冰雪長春主題館、冰雪駕乘主題館、冰雪城市主題館、禮遇吉林•第一書記代言主題館等8大展館。

▲第四屆吉林雪博會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲冬奧吉祥物冰墩墩 。（圖／記者蔡儀潔攝）

此外，室外展覽面積4萬平方米，分為主雪雕、吉林民俗景觀廣場、紅旗品牌冰雪試駕、CS雪地精英賽、冰雪游樂體驗場、冰雪體育賽事等6大板塊，展覽面積達到歷史之最。

▲第四屆吉林雪博會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲開幕式現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

作為大陸全國最早開展的冰雪旅遊展，中國•吉林國際冰雪產業博覽會自2015年開始籌備舉辦，至今已成功舉辦3屆，是大陸東北地區最具規模和影響力的冰雪旅遊行業旗艦展。舉辦三屆以來，累計展覽面積近32萬平方米、參展品牌1500餘家、累計接待觀眾31.1萬人次、累計現場成交額6.02億。

▲第四屆吉林雪博會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲第四屆吉林雪博會。（圖／記者蔡儀潔攝）

本屆雪博會將與第二十三屆長春冰雪節同時開幕，中共吉林省委書記巴音朝魯表示，冰雪產業發展體系將冷資源打造為熱產業，舉辦東奧是一項重要的政治任務，也為吉林的冰雪經濟發展提供了一個難得的機遇。

▲中共吉林省委書記巴音朝魯。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲中共吉林省委書記巴音朝魯。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲第四屆吉林雪博會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲北京2020冬奧會和冬殘奧會組織委員會副秘書長徐志軍。（圖／記者蔡儀潔攝）

北京2020冬奧會和冬殘奧會組織委員會副秘書長徐志軍說，冬奧會申辦成功以來，吉林省高度重視冬奧服務保障工作，各相關部門和社會各界多次與北京冬奧組委對接工作，並予以大力支持。

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