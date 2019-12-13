因應蓮花季用水需求增　台水汰換白河裕農路管線

▲台水六區處汰換白河裕農路管線，大幅改善鄰近永安里及庄內里民生用水，永安里里長葉辛芳（左二）表示肯定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為改善台南白河蓮花季人潮湧入造成供水吃緊的現象，台水六區處斥資745萬元，汰換白河區裕農路管線長度達1400公尺，近日已完工，以穩定鄰近永安里及庄內里民生用水。

台水六區處林國清處長表示，白河地區近年來因觀光業興盛，每逢春節或假日皆吸引大批人潮湧入，而白河區裕農路一帶係白河蓮花季的重要賞蓮區之一，該路段自來水管線已逾屆齡，為降低破管漏水機率，以及因應觀光人潮的用水成長趨勢，台水六區處今年度編列預算進行管汰工程。

本項工程以永安里蓮因加油站為起點，至庄內里黑貓宅急便為終點，汰換總長度為1400公尺，管材選用上，將原本的塑膠管線，改採年限可達40年且耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管（DIP），防漏效果較好，在管徑上將原本150公釐加大為200公釐，將可大幅提升永安里及庄內里的用水品質。

為了降低對白河蓮花季旅客車潮及居民、用路人的影響，台水六區處預先協調施工時間，配合白河蓮花季後才進場施工，整體工程已於近期竣工。區公所、里長及社區民眾對台水公司的用心均深表感謝，並予以高度肯定。