追基隆河油污元兇！　偷排業者深夜3聲押2交保

社會 社會焦點 保障人權

追基隆河油污元兇！　偷排業者「將誠公司」3聲押2交保

▲基隆、汐止15萬戶油汙水疑源頭曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆河近期爆發油污污染，檢調查出偷排廢油污水的將誠公司。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

基隆河近期爆發油污污染，基隆地檢署大動作追查，發現涉嫌偷排廢油污水的企業為將誠公司，檢方認為證據明確，已進一步聲押負責人等涉案員工。訊後聲押游姓負責人及4名員工有串證、滅證之虞聲押；2名王姓員工則分別以4萬及5萬元交保。

檢方調查指出，世紀貨櫃儲運場內的將誠公司因處理廢油污水，為節省成本，將收來的廢油污水先暫存在油罐車，之後沒經合法處理就偷偷排進基隆河。10日，檢察官指揮警方前往將誠公司搜索，帶回游姓負責人及多名員工，同時查扣油罐車，並採集車內油污樣本，與環境部的污染水樣比對。

▲找到疑似污染源頭！相關單位在現場發現污染物呈油狀、乳化白化外觀。

這起污染事件最早於11月27日被發現，基隆市環保局和環境部追查污染源，發現正方倉儲及盛星動力公司也涉排放廢水，分別裁罰60萬及100萬元。不過，基隆市府認為這兩家公司不是造成自來水污染的主因，已將情資通報地檢署，進一步釐清責任歸屬。

11日晚間，檢方複訊至深夜，認定將誠公司偷排行為重大，游姓負責人及4名員工有串證、滅證之虞，已向法院申請羈押禁見；其他2名王姓員工則分別以4萬及5萬元交保。全案後續還需比對化學成分，並釐清是否直接導致自來水污染。

基隆河油汙

