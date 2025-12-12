被「保證獲利」騙了！婦領千萬投資虛擬幣　桃園警銀聯手阻詐

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名62歲范姓婦人欲解除美金35萬元定存(約台幣1090萬)，將逾千萬元投入虛擬貨幣賺取高獲利，行員查覺異狀立即通報警方，員警以實際案例說明，范婦這才驚覺遭詐，立即放棄匯款。

▲行員也加入勸阻。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局龍潭派出所巡佐陳健華、警員胡博昌日前執行巡邏勤務時，接獲轄內金融機構通報有民眾欲提領大筆現金準備投資虛擬貨幣，立即趕赴現場了解。警方發現范姓婦人對虛擬貨幣投資模式並不熟悉，懷疑可能遭遇詐騙，遂與行員聯手耐心勸說。

經了解，范姓婦人日前在網路上結識一名男子，對方以高獲利引誘，邀請她加入詐騙集團設立的投資群組，並註冊假投資網站。婦人在群組中頻見「投資人」分享高額獲利，禁不住男子遊說，竟決定將積蓄的35萬美金解除定存，將逾一千萬元交付對方投資虛擬貨幣。所幸行員機警通報警方，員警以實際案例說明詐騙手法，婦人這才恍然大悟，驚覺自己差點落入陷阱，連連向警方與行員表達謝意。

為感謝轄內金融機構協助攔阻詐騙，積極關懷提問守護民眾財產安全，龍潭警分局於今日特別前往渣打銀行龍潭分行等多家金融機構，頒發感謝狀並致贈禮券，表達肯定。

龍潭警分局長施宇峰呼籲，近期詐騙手法持續演變，尤其是標榜「高獲利、零風險」的投資型詐騙層出不窮，不要輕信網路上結識的朋友，更不要將大筆資金交由不認識的人操作。