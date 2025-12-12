　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

店門口上下貨挨罰1500元　業者辯有「貨物裝卸區」仍要罰

記者黃翊婷／綜合報導

從事批發、零售業的阿茂（化名）今年3月間因被檢舉在店門口的騎樓卸貨、出貨，阻礙交通，挨罰1500元；但他辯稱店門口已劃設為「貨物裝卸區」，應當可以在此上、下貨物。不過，台北高等行政法院法官認為，卸貨臨停區僅供車輛臨停卸貨，而阿茂是將貨物放在騎樓，造成交通妨礙，這是兩件事情，於是裁定駁回。

▲▼網購包裹。（圖／CFP）

▲阿茂因店裡貨物量大，將部分貨物堆放在騎樓，結果收到1500元罰單。（示意圖／VCG，非本案事發商店。）

判決書中記載，阿茂今年3月間因有「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物者」的違規行為，警員獲報到場查處屬實，於是依法製單舉發。

阿茂收到1500元的罰單，心生不滿，決定提出行政訴訟，他表示，由於批發、零售業每日都有大量進出貨，部分卸貨、出貨物品雖然會放在店門口的騎樓，但都有整齊排列，方便清點，並無妨礙交通與他人通行，況且店門前已經劃設為「貨物裝卸區」，應當可以在此處上、下貨物，或臨時置放貨物。

不過，台北高等行政法院法官表示，警員獲報前往阿茂經營的商店，發現的確有多箱物品擺放在騎樓，明顯妨礙他人通行，這才依法舉發，過程並無不妥；而在阿茂自己提出的照片證據中，也證明擺放的物品數量已大量占據騎樓空間，足以妨礙往來行人通行。

法官指出，阿茂在騎樓堆置大量貨物，確實違規，不會因為他是否有擺放整齊而有所不同，至於「貨物裝卸區」，是指僅供車輛臨停卸貨，與他在騎樓堆置物品妨礙交通無關，自然無法以此卸責，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本外海規模6.7地震！　「海嘯注意報」發布
超商關東煮太辣！　台中男「整碗倒回鍋裡」下場曝光
陳玉珍承諾修正提案！　與工會達成3共識
快訊／3縣市大雨特報　下到明天
國會助理齊聚抗議！　白委到場聲援反遭圍剿
快訊／蘇丹紅化粧品再增18項！活膚霜、護髮精油都驗出
搭飛機2行為超NG！　美急診醫揭「健康地雷」
NBA前球星自揭罹「第四期腦癌」：不會不戰而降

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

莽男胡鬧「吃飯很偉大嗎」打瞎回收場員工左眼　賠160萬換緩刑

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒　「整碗倒回鍋裡」下場曝光

店門口上下貨挨罰1500元　業者辯有「貨物裝卸區」仍要罰

羅明才助理涉造假罷免提議　民進黨前新店主委叫6兒媳抄1000份

可憐女「洽喪急用錢」73歲阿北險被騙2萬　東港警急阻詐

台灣男「流水線結婚」2個月結4次真相曝　慘被中國婚介拳頭逼婚

被「保證獲利」騙了！婦領千萬投資虛擬幣　桃園警銀聯手阻詐

海軍上兵營區賭博！手機下注玩「百家樂」被抓包　丟飯碗還被判刑

1家3口都淫媒！兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

快訊／台中1周第2起火燒車燒死人　42歲女躺駕駛座身亡

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

莽男胡鬧「吃飯很偉大嗎」打瞎回收場員工左眼　賠160萬換緩刑

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒　「整碗倒回鍋裡」下場曝光

店門口上下貨挨罰1500元　業者辯有「貨物裝卸區」仍要罰

羅明才助理涉造假罷免提議　民進黨前新店主委叫6兒媳抄1000份

可憐女「洽喪急用錢」73歲阿北險被騙2萬　東港警急阻詐

台灣男「流水線結婚」2個月結4次真相曝　慘被中國婚介拳頭逼婚

被「保證獲利」騙了！婦領千萬投資虛擬幣　桃園警銀聯手阻詐

海軍上兵營區賭博！手機下注玩「百家樂」被抓包　丟飯碗還被判刑

1家3口都淫媒！兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

快訊／台中1周第2起火燒車燒死人　42歲女躺駕駛座身亡

快訊／日本青森外海6.7地震！發布「海嘯注意報」　最大震度4

台灣虎航招募「60名空服員」月薪上看70k　明年再送7天補休

博通業績亮眼盤後重挫逾5%　CEO電話會議引發市場2大疑慮

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑！400億美元暴跌多人受害

莽男胡鬧「吃飯很偉大嗎」打瞎回收場員工左眼　賠160萬換緩刑

勇士簽下前教士終結者蘇亞雷斯　本人親揭加盟理由

陸美女網紅「畸形吃播」遭全網封禁　「食物配醋」連口香糖都可以

中壢後站握2大利多　在地房仲：房價將追上前站

今明兩天3地雨最大　周日「急凍下探10度」

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒　「整碗倒回鍋裡」下場曝光

【皮卡丘是隻貓】媽叫貓咪「皮卡丘」去關門　牠俐落站立推門關好

社會熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖倒地濺血

女騎機車闖國道　3輛紅斑馬包圍攔車

手搖飲老闆疑虐狗遭肉搜　北市議員出手！

開價10萬包養伸狼爪　超商店員下場GG

2泰女免費遊台藏暗盤　「口吞塞肛」115顆毒球

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

俄籍妻交友軟體外遇2男　法院判賠20萬

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

追基隆河油污元兇！　偷排業者5聲押2交保

綠燈過停止線卻挨罰　駕駛喊冤被打臉

更多熱門

相關新聞

騎士撞上衝出行人挨罰　結局逆轉

騎士撞上衝出行人挨罰　結局逆轉

騎士小清（化名）去年3月間騎車行經新竹市一處路口，被認為有未禮讓行人因而肇事致人受傷的違規行為，挨罰7200元。不過，台北高等行政法院法官日前審理之後，發現是行人突然衝出並小跑步打算通過路口，小清當時只有1秒的時間，根本來不及反應，最終裁定撤銷對小清的裁罰處分。

拒酒測挨罰18萬不怕　駕駛見1處罰嚇到

拒酒測挨罰18萬不怕　駕駛見1處罰嚇到

秒數倒數行人衝路口　公車撞上結局曝

秒數倒數行人衝路口　公車撞上結局曝

距行人5台機車挨罰未禮讓　駕駛獲勝訴

距行人5台機車挨罰未禮讓　駕駛獲勝訴

12機車禮讓行人　他「最後1個」卻挨罰

12機車禮讓行人　他「最後1個」卻挨罰

關鍵字：

台北高等行政法院

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

日經：台積電熊本廠悄停工　改走4奈米先進製程

加盟店涉虐狗網瘋傳　茶聚凌晨緊急回應

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面