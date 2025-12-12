店門口上下貨挨罰1500元　業者辯有「貨物裝卸區」仍要罰

記者黃翊婷／綜合報導

從事批發、零售業的阿茂（化名）今年3月間因被檢舉在店門口的騎樓卸貨、出貨，阻礙交通，挨罰1500元；但他辯稱店門口已劃設為「貨物裝卸區」，應當可以在此上、下貨物。不過，台北高等行政法院法官認為，卸貨臨停區僅供車輛臨停卸貨，而阿茂是將貨物放在騎樓，造成交通妨礙，這是兩件事情，於是裁定駁回。

▲阿茂因店裡貨物量大，將部分貨物堆放在騎樓，結果收到1500元罰單。（示意圖／VCG，非本案事發商店。）

判決書中記載，阿茂今年3月間因有「在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物者」的違規行為，警員獲報到場查處屬實，於是依法製單舉發。

阿茂收到1500元的罰單，心生不滿，決定提出行政訴訟，他表示，由於批發、零售業每日都有大量進出貨，部分卸貨、出貨物品雖然會放在店門口的騎樓，但都有整齊排列，方便清點，並無妨礙交通與他人通行，況且店門前已經劃設為「貨物裝卸區」，應當可以在此處上、下貨物，或臨時置放貨物。

不過，台北高等行政法院法官表示，警員獲報前往阿茂經營的商店，發現的確有多箱物品擺放在騎樓，明顯妨礙他人通行，這才依法舉發，過程並無不妥；而在阿茂自己提出的照片證據中，也證明擺放的物品數量已大量占據騎樓空間，足以妨礙往來行人通行。

法官指出，阿茂在騎樓堆置大量貨物，確實違規，不會因為他是否有擺放整齊而有所不同，至於「貨物裝卸區」，是指僅供車輛臨停卸貨，與他在騎樓堆置物品妨礙交通無關，自然無法以此卸責，最終裁定駁回，全案仍可上訴。