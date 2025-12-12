台灣男「流水線結婚」2個月結4次真相曝　慘被中國婚介拳頭逼婚

▲阿強在中國被迫與4名女子成婚，20年後反而害現任妻子被驅逐出境。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉品辰／新北報導

台灣一名男子阿強（化名）多年前赴中國經商，卻陷入離奇「流水線結婚」風波，短短兩個月內被婚介強押與4名女子登記結婚。多年後，他在台灣與陸籍妻子小萱（化名）組成家庭、生下一名子女，本以為人生已步上正軌，沒想到，小萱申請定居時，移民署卻翻出他當年的多重婚姻紀錄，導致小萱遭到驅逐出境，家庭瞬間崩解。案件進入法院後，法官最終裁定當初被強迫的婚姻中，其中1段婚姻准予離婚，其餘3段則是無效婚姻。

判決書指出，阿強2005年前往中國經商，透過當地婚介尋求結婚對象，前後支付人民幣2萬元後，護照與台胞證隨即被拿走，接著遭對方連日帶往「相親」。他不滿意安排的對象，卻因拒絕遭到毆打威脅，被迫在恐懼下，2個月內輪番與A、B、C、D共4名女子登記結婚。由於每段婚姻都製作了當地公證書，且由大陸公證員協會直接寄至海基會，使所有婚姻紀錄完整流入台灣系統。

同年年底，阿強結識小萱並與之結婚、在台完成登記，兩人共同生活至今並育有一孩，然而，小萱在台灣提出定居申請時，移民署追查發現阿強名下仍有4段大陸婚姻，且未辦理結離登記，因為無法補件，導致妻子小萱被要求出境。

法院審理時，阿強堅稱與4名女子均是被暴力脅迫結婚，完全沒有結婚真意。然而法官認為，他提出的證人並未親眼目睹過程，且第一段婚姻對象A女未能到庭陳述，無法證明「無結婚真意」；但法院也認定，阿強與A女20年來無聯繫、未同居、無夫妻生活，婚姻早已名存實亡，符合民法重大事由，因而判准離婚。

至於後續與B、C、D女3段婚姻，由於第一段婚姻有效，其後再結婚即屬重婚，依法自始無效，法院最終判決，准阿強與A女離婚，其餘3段婚姻無效。