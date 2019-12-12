黛妃「天鵝絨禮服」1054萬賣出　曾穿它和好萊塢影星共舞

▲黛安娜王妃與美國影星約翰屈伏塔在美國國宴上共舞。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

黛安娜王妃（Princess Diana）逝世36年，生前她的衣著、舉止都是大眾追逐的焦點，而她在1985年與美國影星約翰屈伏塔共舞時穿的禮服，原本要在英國的拍賣會上出售，預估成交價約在35萬英鎊，結果卻乏人問津流標。所幸，最後仍由英國歷史皇家宮廷組織（Historic Royal Palaces）以26.4萬英鎊（約台幣1054萬元）買下。

《CNN》報導指出，深藍色的天鵝絨魚尾禮服是1985年11月，黛安娜王妃與查爾斯王子（Prince Charles）受邀出席美國前總統雷根（Ronald Reagan）舉辦的國宴時所穿。這件禮服是由Victor Edelstein所設計，當時黛安娜王妃穿著這件禮服，在電影《週末夜狂熱》（Saturday Night Fever）歌曲You Should be Dancing音樂中，和當時年僅28歲約翰屈伏塔（John Travolta）共舞。

▲黛安娜王妃生前穿過的深藍色天鵝絨禮服（中）以26.4萬英鎊賣出。（圖／路透）



英國歷史皇家宮廷組織（HRP）是一間獨立慈善機構，發言人林恩（Eleri Lynn）表示，「這件禮服是令人眼花撩亂的國宴服裝中，用色、剪裁的最佳範例，它還代表著20世紀皇室時尚史上的關鍵時刻。」該組織以26.4萬英鎊買下禮服後，會讓它在不同的展覽場合中展出。

林恩指出，黛安娜王妃透過時尚來創造自己的形象，「她精心挑選每件服裝，幾乎把它當作一種工具，替她完成藝術贊助商、外交家與人道主義工作。」

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