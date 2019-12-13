【廣編】Panasonic全領域空調 　省電、健康、智慧控制　展現全方位空前實力

▲Panasonic參加台北國際建築建材暨產品展，現場展出業界省電第一的家用空調，並提供全領域專業空調整合解決方案，展現全方位專業實力。



圖、文／松下提供

現代講究舒適節能與空氣品質的居住空間，空調已成為建築不可分割的一部分。2019年12月12日到15日「第31屆台北國際建築建材暨產品展」中，全領域專業空調的領導品牌Panasonic在現場展出全領域專業空調商品，不論家用或商用，在節能省電、智慧控制以及空氣清淨方面展現優異的技術力，為各種空間打造最優質的空調環境。

Panasonic空調持續創新開發完善產品線，從家用空調、商用空調到大型空調提供三大領域的相關設備與服務，能依照各種不同大小與用途的空間，達到「人再多，也能常保舒適」的最高標準。

家用空調方面，消費者選購時所在意的不外乎是節能省電與舒適健康。針對節能，Panasonic全系列變頻一對一機種皆取得CSPF能效一級認證，省電效益更超越國家一級標準最高達70%；面對日益嚴重的空汙與PM2.5的問題，Panasonic空調機種搭載獨家專利nanoe健康科技，經SGS測試PM2.5去除率達99%，加上PM2.5智慧偵測雙顯示，讓居家空氣品質也能看得見，並呼吸到清新健康的好空氣。

大型與商用空調方面，Panasonic VRF變頻多聯式空調可連接多部室內機組，而結合Panasonic專業服務團隊，能夠替台灣業界打造最符合需求的客製化空調系統，皆能協助配置最適用的機種與馬力，為每個空間打造最舒適的空調環境。

官方網站：https://www.panasonic.com/tw/