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跨年曬友情！出「麥」好友ㄎ一ㄤ照　抽客製化麥Friends禮盒

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▲上傳3張好友ㄎ一ㄤ照，麥香梗圖產生器就會幫你製作專屬麻吉的超友梗圖，分享再抽免費「客製化麥Friends禮盒」！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

麥香旋風又來囉！擅長用流行梗文用語與年輕族群互動的統一麥香再出招！不但在捷運忠孝復興站，打造趣味十足的拍照看板，讓愛拍一族輕鬆拍出創意梗照，更號召大家一起出「麥」朋友，迎接跨年倒數！

▲跨年出「麥」朋友ㄎ一ㄤ照 抽客製化麥Friends禮盒。（圖／記者謝婷婷攝）
▲▼統一麥香在捷運忠孝復興站，打造趣味十足的拍照看板。（圖／記者謝婷婷攝）
▲跨年出「麥」朋友ㄎ一ㄤ照 抽客製化麥Friends禮盒。（圖／記者謝婷婷攝）

請繼續往下閱讀...

現在只要上傳3張好友的大頭照，麥香梗圖產生器就會幫你製作專屬麻吉的超友梗圖，讓搞怪表情，隨機搭配各種不同情緒的幽默梗文，像「拍你個頭啦！」、「被當塑膠可惡啊！」、「你媽知道你在發廢文嗎？」等，都是時下年輕人常用的網路流行語。

▲跨年出「麥」朋友ㄎ一ㄤ照 抽客製化麥Friends禮盒。（圖／記者謝婷婷攝）
▲▼麥香梗圖產生器會幫你製作專屬的麻吉超友梗圖。（圖／記者謝婷婷攝）
▲跨年出「麥」朋友ㄎ一ㄤ照 抽客製化麥Friends禮盒。（圖／記者謝婷婷攝）

抓緊2019年的尾聲再鬧一波，能與朋友創造更多回憶外，將活動完成照公開分享到個人臉書，同時tag至少一位好友，還有機會免費獲得「客製化麥Friends禮盒」，與夥伴們在2020新的一年，為永遠的友情乾杯！

▲跨年出「麥」朋友ㄎ一ㄤ照 抽客製化麥Friends禮盒。（圖／記者謝婷婷攝）
▲分享超友梗圖，就有機會獲得免費「客製化麥Friends禮盒」。（圖／記者謝婷婷攝）

「麥香 跨年出麥朋友 拍你個頭」自12/1起至2020/1/2截止，活動期間內，每日都會抽出20名中獎人，送出20份「客製化麥friends禮盒」，每盒內含一組麥香375ml系列產品（紅茶/綠茶/奶茶隨機贈送，一組6入均為同一口味），禮盒封面則是專為中獎人所客製、獨一無二的麥香友梗圖。

▲跨年出「麥」朋友ㄎ一ㄤ照 抽客製化麥Friends禮盒。（圖／記者謝婷婷攝）
▲跟著麥香揪親朋好友，一起曬友情迎接跨年倒數！（圖／記者謝婷婷攝）

還不快跟著麥香揪親朋好友一起曬友情，把一年來累積滿滿的好友ㄎㄧㄤ照，PO上臉書分享讓大家笑一笑！出賣朋友、考驗友情，正是時候！

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