水貨家電「便宜有保障」？專家呼籲：別再當冤大頭！

▲Panasonic原廠公司貨為台灣使用環境特別設計，品質有保障。（圖／ETtoday）

消費中心／台北報導

日本家電深受不少民眾歡迎，許多人為了省錢，選擇購買水貨家電，雖然便宜，卻也常碰上惱人的故障問題，後續維修以及保固爭議如何解決？成為消費者的一大考驗。

服務業王小姐表示，之前到日本買電子鍋，沒想到帶回台灣才使用不久，鍋上的電子面板開始故障，因為商品沒有保固，得額外花一筆費用維修。服務業吳小姐則分享，前陣子請朋友從日本買的吹風機，忘了台灣與日本的電壓差異，導致吹風機故障，也因為產品沒有保固的關係，在台灣找不到任何店家維修。

▲水貨家電便宜，卻常碰到故障問題。（圖／ETtoday）

房仲業者朱先生說：「網路上有許多安裝教學影片，之前曾買過日本原裝進口的溫水便座，認為可以自己動手安裝，沒想到日本尺寸與台灣不符，安裝過程困難重重，沒有專業工具，加上牽涉水電位置問題，最後只好請水電師傅幫忙」，朱先生感嘆：「實在是花錢給自己找麻煩，原本以為很划算的事情，變得耗工又費時」。

▲水貨家電便宜，卻常碰到故障問題。（圖／ETtoday）

對此，電器專家說明：「台灣與日本的電壓相差10伏特，瞬間電流容易導致機器故障。以溫水便座來說，日本的浴室環境大多採乾濕分離，而台灣不同，因此台灣的機種，廠商會特別設計『防水』功能，如果少了防水設計，機器故障率便會增高」。

▲Panasonic原廠公司貨有可調式安裝板，適合不同馬桶尺寸安裝。（圖／ETtoday）

Panasonic溫水便座通過政府BSMI檢驗標章，而且為了符合台灣的馬桶尺寸，公司貨的溫水便座還具有可調整前後左右的可調式安裝板，而且還搭載不鏽鋼噴嘴，不用擔心卡髒汙！專業人員到府安裝，整組幫您用到好，還享有完善的售後維修保固，根據使用者滿意度調查，有高達96%的使用者給予正面評價，95%的使用者推薦親友使用。

▲95%的Panasonic原廠公司貨使用者都會推薦給親友。（圖／ETtoday）

專家呼籲，切勿相信水貨家電品質，建議大眾選擇有信譽的大廠牌，購買有保障的原廠公司貨，才能確保使用安全，以免花錢受氣，還當冤大頭。

*註：Panasonic儲熱式機種已通過BSMI認證；瞬熱式機種完成檢驗測試，預計2019年11月下旬取得BSMI認可。