聖誕精靈躍罐身　金牌台啤節慶2019年版限量款隆重登場

▲金牌台啤2019聖誕限定款出爐，發揮創意堆疊成可愛聖誕樹。（圖／臺灣菸酒提供，下同）

▲金牌台啤2019聖誕限定款出爐，發揮創意堆疊成可愛聖誕樹。（圖／臺灣菸酒提供，下同）



消費中心／綜合報導

「精靈的聚會」歡慶聖誕節 聚會PARTY就愛這一味

一年又接近尾聲了，大家最期待的聖誕節即將到來，距離佳節只剩下不到一個月的時間，廠商紛紛開始創意大車拼，搶攻這龐大商機，金牌台灣啤酒也不例外，每年都會針對聖誕節發表創意限定款，增添過節氣氛，今年推出的款式備受期待，終於正式發表囉，這次的罐身主視覺為“精靈們的聚會”，以聖誕節精靈為發想，由三角幾何圖形，堆疊出雙面不同的精靈圖案，一面是「綠樹精靈」，另一面為「星星精靈」，有趣的是，聖誕罐還可以大玩合體，正反上下疊在一起，可以變身成超可愛的啤酒聖誕樹，數量越多越壯觀，非常適合聚會時玩，就像小時候玩樂高積木時一樣的有趣，增添聚會時的樂趣唷。

▲台啤聖誕限量款，今年推出星星精靈、綠樹精靈雙面款，非常可愛。

而到了聖誕佳節就是要開趴聚會啊，不管是親戚聚會，還是好友相聚，交換禮物趴等等，聚會上金牌台灣啤酒聖誕限量罐絕對不能少的，眼尖的啤粉不知有沒有發現，在節慶限定聖誕罐上，每年都會有不同的標語，由於今年的主打精神為佳節相聚，因此台啤特別在瓶身印上「Be Together.」標語，表達「就要跟你聚在一起」的歡樂感，再加上主視覺的雙面設計，可以讓消費者大玩創意，堆疊成各種可愛聖誕樹，更展現出「就要跟你疊在一起」的趣味感，也使得金牌台灣啤酒，在每年的聖誕罐，都引發不小市場消費話題，廣受年輕人喜愛。

▲可愛的罐身，讓人忍不住想收藏，台啤限量聖誕款，網美拍照打卡必備。

聖誕節年年玩創意 台啤聖誕限定款廣受好評

其實每年聖誕節，金牌台灣啤酒推出的聖誕限定款，都相當特別，去年是聖誕雪人，引發網友收藏熱潮，在市場上也創造銷售佳績，今年台啤再接再勵，推出聖誕精靈，一罐擁有雙面版本，想必再創新一波購買及收藏熱潮，就連拍照都超有感的，台啤限定聖誕瓶即日起在全省通路都可以買的到，趕快出發手刀購買吧，提醒您，喝完的啤酒罐可別急著丟，當作創意的聖誕擺飾也超有FEEL的唷

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