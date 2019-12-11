聖誕節脫單！雙子友情升級、處女桃花人氣王

▲浪漫的聖誕節即將到來，今年的桃花人氣王究竟是誰？（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

好想脫單啊！浪漫的聖誕節即將到來，不想再含淚看別人放閃，科技紫微網整理出「聖誕節桃花人氣王」TOP4星座，快來看看年底的桃花人氣王究竟是誰！

處女座

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聖誕節的桃花人氣王就是「處女座」，單身的人要放亮雙眼，這段時間會有許多優質桃花主動出擊，即使談不成戀愛，很多人也想要跟你交朋友，有伴侶者心心相印，愛得很有默契，雙方能感受到溫柔和甜蜜，主動分享想法與心情，這時期多能讓感情增溫。

雙魚座

聖誕期間雙魚座魅力顯著，展現活潑熱情的一面，愛情桃花也大大綻放，容易在社交活動中，碰撞出愛情火花，收穫愛情，有伴侶者可多表現感性細膩的一面，與戀人聊一聊情感的話題，或是一起看一場溫馨的電影，都能讓感情升溫，趕緊安排一場甜蜜的約會吧。

射手座

單身的射手座，在聖誕節期間桃花可說是多姿多采，可以安排一趟旅行，有機會邂逅一段異國戀情，過一個不一樣的聖誕節，有伴侶的射手，聖誕節就是要與戀人一起瘋狂玩樂，無論是手牽手在海邊沙灘奔跑，還是駕船出航遊島嶼、海灣，彼此的愛火都能在旅途中迅速被點燃。

雙子座

單身的雙子座，聖誕節就是要和老同學、老同事、老朋友相約，有機會在懷念的歷程中產生心動之感，愛情的火苗將逐漸升騰，友情升級為愛情的機率很高！有伴侶者，製造一些小情趣、小浪漫，或給對方準備些小禮物，甜蜜又溫暖。即便不出門湊熱鬧，待在家裡聽聽音樂、唱唱歌，就能沉醉在兩人世界。