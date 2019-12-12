傳中國知名旅遊平台馬蜂窩即將裁員...比例達40%！核心部門外都沒年終

▲旅遊平台馬蜂窩被傳出即將裁員。（圖／翻攝自馬蜂窩官網）



記者邱茀濱／綜合報導

馬蜂窩是一個旅遊交流平台，在大陸與攜程、大眾點評等平台競爭激烈。不過，近日卻有多名網友爆料稱，馬蜂窩12日將開始裁員，比例更達40%，賠償方案為N+2，留下的員工除「搜索推薦」，「內容中心」等核心部門外，其他均沒有年終獎。目前，涉事公司尚未回應。

綜合陸媒報導，有網友在脈脈上爆料指出，馬蜂窩即將血雨腥風，12號開始談，裁員比例達40%，全公司級別，交易重災區，裁完年後再找；賠償n+2，留下的除搜索推薦，內容中心等核心部門外，其他沒有年終獎。其中還有馬蜂窩的員工跳出來認證。

▲有多名網友爆料稱，馬蜂窩即將裁員，比例更達40%。（圖／翻攝微博，下同）



其實，這不是今年馬蜂窩第一次傳出裁員消息。今年4月，有媒體報導稱，馬蜂窩內部在職員工透露，目前正在進行裁員，裁員人數佔整體員工數10%。

此外，去年10月馬蜂窩也被爆料稱，2100萬點評（評論）中，有1800萬評論是「抄來的」。爆料人梓泉說，本來想寫模型去參加數據比賽，拿馬蜂窩來試一試，「沒想到直接把馬蜂窩掀了一個底朝天。」

據悉，馬蜂窩的營運主體為北京螞蜂窩網絡科技有限公司，成立於2007年11月，註冊資本為1500萬人民幣，法定代表人為公司技術副總裁張矗，經營範圍包括技術推廣服務；計算機技術培訓；設計、製作、代理、發布廣告；承辦展覽展示；組織文化藝術交流活動（不含演出）；旅遊信息諮詢等。

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