　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

傳中國知名旅遊平台馬蜂窩即將裁員...比例達40%！核心部門外都沒年終

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼旅遊平台馬蜂窩。（圖／翻攝自馬蜂窩官網）

▲旅遊平台馬蜂窩被傳出即將裁員。（圖／翻攝自馬蜂窩官網）

記者邱茀濱／綜合報導

馬蜂窩是一個旅遊交流平台，在大陸與攜程、大眾點評等平台競爭激烈。不過，近日卻有多名網友爆料稱，馬蜂窩12日將開始裁員，比例更達40%，賠償方案為N+2，留下的員工除「搜索推薦」，「內容中心」等核心部門外，其他均沒有年終獎。目前，涉事公司尚未回應。

綜合陸媒報導，有網友在脈脈上爆料指出，馬蜂窩即將血雨腥風，12號開始談，裁員比例達40%，全公司級別，交易重災區，裁完年後再找；賠償n+2，留下的除搜索推薦，內容中心等核心部門外，其他沒有年終獎。其中還有馬蜂窩的員工跳出來認證。

▲▼有多名網友爆料稱，馬蜂窩即將裁員，比例更達40%。（圖／翻攝微博）

▲有多名網友爆料稱，馬蜂窩即將裁員，比例更達40%。（圖／翻攝微博，下同）

其實，這不是今年馬蜂窩第一次傳出裁員消息。今年4月，有媒體報導稱，馬蜂窩內部在職員工透露，目前正在進行裁員，裁員人數佔整體員工數10%。

▲▼有多名網友爆料稱，馬蜂窩即將裁員，比例更達40%。（圖／翻攝微博）

此外，去年10月馬蜂窩也被爆料稱，2100萬點評（評論）中，有1800萬評論是「抄來的」。爆料人梓泉說，本來想寫模型去參加數據比賽，拿馬蜂窩來試一試，「沒想到直接把馬蜂窩掀了一個底朝天。」

據悉，馬蜂窩的營運主體為北京螞蜂窩網絡科技有限公司，成立於2007年11月，註冊資本為1500萬人民幣，法定代表人為公司技術副總裁張矗，經營範圍包括技術推廣服務；計算機技術培訓；設計、製作、代理、發布廣告；承辦展覽展示；組織文化藝術交流活動（不含演出）；旅遊信息諮詢等。

▲▼有多名網友爆料稱，馬蜂窩即將裁員，比例更達40%。（圖／翻攝微博）

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！

ET快訊
快訊／張綱維明日要出面！　律師證實了
壞壞能撐多久？醫痛揭「3條件中1個」＝你早洩了　30%台男都
高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍…妻一旁圍觀：不知丈夫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／廈門地鐵呂厝站附近路面崩塌！　多車陷入驚悚畫面曝光

傳中國知名旅遊平台馬蜂窩即將裁員...比例達40%！核心部門外都沒年終

澳維吾爾人社區外出現中國假警車　華春瑩：好萊塢最爛的編劇也編不出來

高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍…妻一旁圍觀「不知丈夫出事了」

習近平下週訪澳門！《路透》：擬設證券交易所助成「金融中心」

大媽爽啃羊肉...下秒骨頭扔湯裡繼續煮！店家急撇清：員工個人行為

「反滲透法」補強現行法　陸委會：防「在地協力者」漏網

8公分長鋼針刺穿男孩右眼　醫生拔出「僅花10秒鐘」

老鄉約喝酒！正妹直播主酒吧醉倒…幾日後竟成床戰片主角

被嫌「不是處女」要拍裸照、流產補償！　北大高材生被洗腦崩潰自殺

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

7歲童患自閉「失去笑容」惹心疼 迪士尼公主暖心陪...他秒露燦笑

外國人興奮體驗台灣媽祖遶境　9天熱血騎鐵馬環島近920KM

快訊／廈門地鐵呂厝站附近路面崩塌！　多車陷入驚悚畫面曝光

傳中國知名旅遊平台馬蜂窩即將裁員...比例達40%！核心部門外都沒年終

澳維吾爾人社區外出現中國假警車　華春瑩：好萊塢最爛的編劇也編不出來

高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍…妻一旁圍觀「不知丈夫出事了」

習近平下週訪澳門！《路透》：擬設證券交易所助成「金融中心」

大媽爽啃羊肉...下秒骨頭扔湯裡繼續煮！店家急撇清：員工個人行為

「反滲透法」補強現行法　陸委會：防「在地協力者」漏網

8公分長鋼針刺穿男孩右眼　醫生拔出「僅花10秒鐘」

老鄉約喝酒！正妹直播主酒吧醉倒…幾日後竟成床戰片主角

被嫌「不是處女」要拍裸照、流產補償！　北大高材生被洗腦崩潰自殺

新北林家花園夜間浪漫點燈！光雕投影、時空隧道啟動

俄羅斯最衰航母…去年船塢沉沒「甲板被砸穿」　停泊維修又失火

自律神經失調、蕁麻疹發作！　陳海茵宣布暫離20年主播台：也該休息了

一世代哈利拒答超模前女友「尷尬問題」！　接受懲罰秒吃「鱈魚精子+昆蟲」　

最美的國會議員華麗回歸！《輔佐官2》申敏兒一身純白正裝，女神氣質爆發

「民進黨媒體壟斷太嚴重」　于美人：幾乎不成比例的報導

加拿大神級部落客讚台灣：帶著家的味道，彷彿能包容所有的人

張善政談賭＋歧視單身女性　黨政人士：「H病毒」在韓國瑜團隊蔓延？

張善政歧視女性掀眾怒　蔡英文發文10萬網友暴動：高度、氣度完勝

女大生被撞飛獨躺田中18分命危　肇事者直接開走：太緊張、心虛

大陸熱門新聞

快訊／廈門地鐵呂厝站附近路面崩塌！多車陷入畫面曝光

高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍

被嫌「不是處女」　北大高材生崩潰自殺！

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

女記者寫錯15球員姓名！被搜出「雪白長腿」照

正妹直播主酒吧醉倒　竟成床戰片主角

情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」

日本無印良品被告侵權…中國山寨商標贏了

澳維吾爾人社區外驚現中國假警車？華春瑩笑著回應

傳中國旅遊平台馬蜂窩即將裁員...比例達40%

「獨眼女老師」神顏美照爆紅！

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

3個月女嬰慘遭鼠群瘋狂啃食「臉被咬爛」

更多熱門

相關新聞

WeWork要裁員全球2400人

WeWork要裁員全球2400人

據CNBC報導，全球共用辦公室龍頭WeWork證實，為削減成本並調整業務規模，該公司將大裁全球近2400名員工。根據美國證券交易委員會（SEC）的文件，此次裁員佔WeWork員工總數的19％。

美國檢方調查WeWork創辦人是否假公濟私　買房租公司、收商標費

美國檢方調查WeWork創辦人是否假公濟私　買房租公司、收商標費

WeWork新董座大刀裁員4000人！約佔該公司全球員工總數30%

WeWork新董座大刀裁員4000人！約佔該公司全球員工總數30%

工作23年被裁員　專家警世3建議

工作23年被裁員　專家警世3建議

陸客禁令影響？日藥本舖大幅裁員

陸客禁令影響？日藥本舖大幅裁員

關鍵字：

馬蜂窩裁員

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／廈門地鐵呂厝站附近路面崩塌！多車陷入畫面曝光

快訊／信義區驚傳輕生事件！警到場傻：太巧

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍

高以翔猝逝畫面外洩！癱倒花台腳彎曲

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

被嫌「不是處女」　北大高材生崩潰自殺！

馬汀「經典8孔靴」特賣！千元有找讓鞋迷暴動了

快訊／張綱維要出面！律師證實：總公司開記者會

「如何向12星座男撒嬌」唐綺陽：水瓶心情好都買單

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

韋汝替遠航董事長未婚生子！他月付15萬卻「愛上自家空姐」

謝和弦證實婚變：永遠單身

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面