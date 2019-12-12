跟著「輔信王公」搬遷　海口里要求納入航空城區段徵收

▲海口里3社區2聚落民眾，陳情要求納入桃園航空城區段徵收,。（圖／鄭清木提供）

記者楊淑媛／桃園報導

我們要跟著「輔信王公」一起搬遷！內政部地政司土地徵收審議委員會、12日到桃園大園區「桃園航空城聯合服務中心」，聽取民航局及桃園市政府對桃園航空城用地徵收的規劃簡報，緊鄰桃園機場的海口里長鄭清木率百位里內住戶，要求納入航空城區段徵收範圍內，拆遷至機場的南面，讓住戶們能夠順利重建。

▲鄭清木說，福海宮供奉主神輔信王公，原本拒不搬遷，現也改變主意了。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭清木說，海口里附近的大廟福海宮供奉主神輔信王公，原本拒不搬遷，兩個月前經信眾擲筊，「輔信王公」也改變主意了，同意配合國家政策納入徵收範圍，輔信王公都感應到未來第三跑道後，對整個周遭的生活機能、居住環境的改變所面臨的重大衝擊！

而海口里的溪洲聚落世居數代於此將近百年，他們都是輔信王公虔誠的信徒，連神明無法承受了，更何況是海口在地居民，所以﹔他們願跟隨福海宮人神共遷！

桃園航空城地方促進會理事長林有財表示：在政府確實執行鄭文燦市長的徵收補償地價三原則與保障建物重建價格的原則下，政府應儘快辦理區段徵收作業，不要再延宕了！並表示海口里光明、東隆、凱悅3社區及過田、溪州2聚落多數陳情納入區段徵收, 符合公義性、必要性及人道精神。

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