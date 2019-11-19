桃園航空城開發　國際學者：保持土地使用彈性與靈活性

▲ICF國外專家(由左至右Norman Jacknis、John Jung、Luigi Ferrara、主題演講者西門子石台恩執行長、Andrew Irvine、Joe Berridge)。（圖／桃園航空城公司提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2020年桃園航空城將進入實質開發階段，可望成為智慧城市示範最佳場域。國際組織ICF「智慧城市論壇」Joe Berridge教授強調，桃園航空城與高科技行業所帶動的產業經濟效益是不容置疑，在航空城中機場與區域成長之間的聯繫更為緊密，因此應該要保持土地使用的彈性與靈活性，才能分階段建立航空城的價值與地方感。

國際組織ICF「智慧城市論壇」受桃園航空城公司邀請，來台進行論壇活動，19日舉辦ICF聯合工作坊會議，由桃園航空城公司王義川董事長及許又銘總經理主持，邀請西門子交通運輸股份有限公司CEO Thomas Stein進行智慧交通的演講，分享從交通系統推動智慧服務的經驗，同時以圓桌論壇及分組討論的方式，讓產官學研交流交換專業知識，藉此建構起未來桃園推動機場經濟學，發展智慧航空城的推動策略。

▲許又銘總經理指出，2020年桃園航空城將進入實質開發階段，可望成為智慧城市示範最佳場域。▼ICF主席John對桃園航空城的發展，提出看法。（圖／桃園航空城公司提供）



許又銘表示，此次活動融入桃園航空城計畫與桃園城市發展特色，包含機場經濟學帶動產業鏈與城市生活發展共存共榮以及桃園市府對於航空城計畫發展之未來期待，呈現推動未來智慧城市示範亮點方向。

另外，為能了解國際智慧建設推動情形，也邀請ICF代表團分享智慧機場經驗，其中來自美國Stantec公司的Andrew Irvine嘗試從桃園視角定位機場願景，他指出航空城中的蛋黃蛋白所隱含的工業與城市相互支持發展模式，有機會透過引進台灣前瞻的技術產業，重新建構社區或生活的智慧價值。

多倫多George Brown大學Luigi Ferrara院長則從跨領域角度分享，面對21世紀的城市環境變遷挑戰，桃園如何創新創建智慧城市解決方案；Columbia大學Norman Jacknis教授換以行銷角度出發，強調建立桃園全球品牌形象的重要性；Joe Berridge教授強調與高科技行業所帶動的產業經濟效益是不容置疑，但在航空城中機場與區域成長之間的聯繫更為緊密，因此應該要保持土地使用的彈性與靈活性，才能分階段建立航空城的價值與地方感；最後John Jung也再次強調航空城的發展的關鍵在於機場及相關區域智慧成長情形及是否可成為桃園經濟活動的樞紐之一。

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