兒子太少寫作業！父親氣炸凌晨帶他去火車站...留一個碗要他「乞討」

▲男童太少寫作業，被父親帶去車站，要他獨自乞討。（圖／翻攝看看新聞截圖，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

用錯方法教導小孩子，可能會造成他一輩子的陰影。不過，大陸一名10歲男童因為經常不寫作業，常常被老師投訴，於是氣炸的父親便想給他來個教訓，竟然在大半夜帶著孩子去火車站，並留了一個飯碗讓他獨自乞討，甚至要等到天亮才要來接他回家，誇張的行徑讓網友痛批「不配做父母」。

綜合陸媒報導，上海火車站5日凌晨5時許，有旅客看見廣場上有一名男童跪地乞討，於是報警求助。警方到場後，立即將男童帶往值班室，經詢問才得知，男童因為被老師投訴太少寫作業，才在凌晨3時許被氣急攻心的父親帶往火車站，且在離開前留了一個飯碗要他乞討，更表示天亮再來接他。

事後，警方通知男童的母親，約1小時後媽媽才帶著棉衣趕到派出所，並說出由於男童經常不寫作業，多次接到老師的投訴，所以丈夫才選擇使用此種方式去懲罰小孩。不過，母親則強調，以後會特別注意教育孩子的方式。

事件曝光，網友紛紛留言指出「不當心被人販子拐走嗎」、「也不怕孩子有陰影」、「其實覺得蠻好的，如果是我會蹲在角落看著」；不過也有人說，「現在要飯收入這麼高，小心他嚐到甜頭」、「這位父親的教育方法不對，萬一讓孩子嚐到了甜頭他天天不上學去乞討怎麼辦？」

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