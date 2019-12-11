首場「26條措施」專題記者會　國台辦：惠台含金量提高

▲國台辦26條措施說明會。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國台辦12月舉辦兩場26措施政策解讀說明會，其中，第一場專題記者會在11日上午登場，內容著重26條措施中，涉及台灣企業的13條措施。國台辦經濟局副局長陳斌華表示，13條措施有緊扣經濟社會發展熱點、回應台胞台企重點關切以及含金量提高等三大特點。

這場記者會由國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮主持，國台辦經濟局副局長陳斌華、國家發展和改革委員會外資司鄭持平副司長、科技部港澳台辦公室副主任徐捷以及市場監督管理總局標準創新司副司長李玉冰等人出席。

「26條措施」第1條提出，台資企業可同等參與重大技術裝備研發創新、檢測評定、示範應用體系建設，可同等參與產業創新中心、工程研究中心、企業技術中心和工業設計中心建設。

對此，大陸發改委外資司副司長鄭持平指出，國家發改委、工業和信息化部等部門已經認定25批國家企業技術中心，110家國家級工業設計中心，並正在積極推動重大技術裝備研發創新、檢測評定、示範應用體系建設，以及國家產業創新中心、國家工程研究中心的佈局建設。

▲大陸發改委、科技部與市監局等官員出席26條措施說明會。（圖／記者曾俊豪攝）

他表示，大陸對台資企業參與大陸重大裝備發展、企業技術中心建設等一視同仁，同等對待。目前，已經有一些台資企業先行一步，積極參與其中，享受到增值稅全額退還等政策優惠。比如，福建捷聯電子有限公司被認定為國家企業技術中心，廈門建霖健康傢俱股份有限公司入選第三批國家級工業設計中心。

國台辦經濟局副局長陳斌華則表示，第1條支持台企同等參與重大技術裝備和「四類」中心建設，助推台企加快科技創新，融入高質量發展，代表惠台舉措含金量進一步提高。

他還列舉「26條措施」另外兩個特色，分別是緊扣經濟社會發展熱點、回應台胞台企重點關切。例如第2條圍繞5G產業熱點，將積極支持兩岸企業就5G產業開展交流合作，歡迎台資企業參與大陸5G建設，共享大陸5G商機。

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

第8條提到針對台企，特別是中小微台企存在的融資難、融資貴等問題，在申請政府性融資擔保基金、拓展直接融資渠道等方面提出解決辦法，「此項則是直接回應台胞台企重點關切項目。」

事實上，在26條推出後，民進黨便認為大陸此舉是在干涉台灣選舉，對此，國台辦發言人朱鳳蓮則重申大陸從不介入台灣選舉。

她指出，大陸在制定「26條措施」過程中充分調查研究，廣泛認真聽取台胞台企的訴求，當中有的措施是在一些地方先行先試，之後複製推廣到更多地方，有的是部分台商台企特別關注的新興產業領域和渴望重點參與的，「這到底是島內一些人說的所謂宣誓意義，還是實質突破？讓事實來說話。」

▲國台辦今年陸續發佈31條與26條措施。（圖／記者曾俊豪攝）