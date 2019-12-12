遠航停飛衝擊！500多名旅客滯留國外　國內線立榮、華信加開班機疏運

▲遠航無預警倒閉，松山機場櫃檯民眾排隊辦理退票。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空官網今（12）日無預警發出購票服務暫停公告，下午正式發出內部公告給員工，直指公司長期虧損，資金籌措困難，將於2019年12月13日起停止一切飛航。民航局下午16時30分召開記者會表示，目前遠航國際兩岸線部分，滯留在外旅客約有500多人，大多屬於團客，這部分已經觀光局督促旅行社協助處理，至於國內航線部分，也已協調立榮、華信增開班次、放大機型協助疏運。

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▲方志文說，國外線的部分，經了解，滯留在外旅客約有500多人，至於國內線已協調立榮、華信加開班機、放大機型因應。（圖／記者葉南州攝）

民航局副局長方志文指出，無論交通部還是民航局，對於遠東航空的財務跟飛安，每個月都有高度監管，也派員定期去查核遠航狀況，民航局有發現遠航財務多是依賴董事長資金挹注，昨天發現短期融資的資金沒有如期繳款，因此，民航局早上就召開應變會議，要求遠航來說明。

針對國內航線部分，民航局已協調立榮、華信增開班次、放大機型協助疏運，目前金門增加6班、澎湖增加1班；國際兩岸線部分，經了解，滯留在外旅客約有500多人，大多屬於團客。民航局說，這部分已請旅行社協助幫忙處理，至於消費權益部分，也要求遠航要妥善處理，由合作旅行社負責旅客行程及退款，並優先改票及保障員工權益。

▲▼遠航副總黃育祺哽咽致歉，強調公司已經跟合作旅行社進行簽轉跟挪團，一般散客部分也受理退票登記。（圖／記者葉南州攝）

遠航副總黃育祺表示，下午2點起，遠航有主動跟合作的旅行社開始進行簽轉跟挪團，一般散客部分，也請場站同仁從下午3點起受理散客退票登記。目前員工總數有1008位，遠航下午也積極尋求台北市政府勞動局主管機關來協助處理，站在公司主管部分，一定會努力維護員工及保障員工權益。