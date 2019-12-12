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「史上最扯丟包」男主角可望農曆年前返台　陳炯明在小島當廚師生7子女

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▲ 陳允萍日前協助陳女跑公家單位辦理所有應備的公文流程，爭取流浪在西班牙小島38年的陳清明能盡快回鄉。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 陳允萍日前協助陳女跑公家單位辦理所有應備的公文流程，爭取流浪在西班牙小島38年的陳炯明能盡快回鄉。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東阿美族的陳炯明38年前和父親在跑船到西班牙發生衝突失聯，因此在加那利群島之蘭薩羅特島（位於西非，西班牙所屬）首府–阿雷西非城鎮島上生活數30多年，現思鄉情怯想返鄉，卻苦於當初非法入境無法順利回台，在台東的胞妹陳秀蘭今出面現身說明與2哥聯繫上的經過，過程宛如小說情節令人感到不可思議。陳女說，2哥希望能趕在春節回台祭拜父母，順利圓返鄉夢。

陳女表示：當年陳父因為家中的經濟條件不好，帶著當時17歲的2哥到高雄出海去跑遠洋漁船。據母親生前的口述，2哥與陳父曾經發生摩擦，在船上嚴重爭吵，脾氣不好的陳父將2哥關到船上的冰庫中處罰，更將2哥身上所有的證件帶回台灣，同船的同伴開門放走了2哥，因此沒證件的2哥逃離漁船，開始了30多年的偷渡生活。

陳父在返台後1個月即感到非常後悔，於是再帶著2哥的證件回到西班牙找尋他回家，可惜已遍尋不著蹤影。然而陳父仍舊不死心，與船公司再續了幾次3年的合約，想藉著跑船的機會不停的去尋找兒子的蹤影，27個年頭過去陳父也在找不到2哥的遺憾中過世。其實陳父在船上常因想念2哥，充滿罪惡感而食不下嚥，加上長年在外跑船，與孩子的感情並不親近，直到陳父最後癌末之際交代：「我好後悔，你們一定要幫忙找回哥哥。」

據悉在小島上獨自生活的陳炯明最早過得宛如乞丐，到處躲警察又要想辦法找食物果腹，最後輾轉到了阿雷西非城鎮，設法取了得餐廳洗碗工的工作，餐廳老闆見他工作認真，加上陳男跑船前曾於台北擔任餐廳學徒，發現他會台灣料理，因此將他留下成為廚師，現在成為專煮台灣菜的主廚。陳男如今也與當地人結婚，並育有6男1女，但他心中也始終抱有遺憾，多年的心願即是想要回家看看家人。

請繼續往下閱讀...

▲▼陳炯明。（圖／記者楊漢聲翻攝）

陳炯明。（圖／記者楊鈞典翻攝）

陳女說，3年多前2哥巧遇太麻里同鄉族人跑船到西班牙，由於思念家鄉的親人，便口述給族人家中的住址及家人姓名，希望能夠再次找到家人。但早年因家中大火，所有兄弟姐妹們都已搬遷他址，所幸自己一直沒有改手機號碼，就這樣子被住在附近的鄰居找到，心中也非常感謝這位族人。

此時2哥在陳女的口中得知他的父母都已過世，心中非常的感慨與激動，亦相當想念在台東的家人。但是已離家38年的他連自已的母語及中文都已忘的差不多了，中文能力也有限，因此只能透過他在西班牙的兒子以翻譯軟體來溝通。陳女回憶一開始以為是詐騙集團，與2哥通電話聽到一口京片子腔調的陳炯明更是懷疑，「2哥怎麼會這麼講話？」最後不斷追著2哥回答阿公、阿嬤、父母及兄弟姊妹名字皆正確，才續問：對我的印象是什麼？，2哥即回覆：小時候你就是我的跟屁蟲，每次都要我騎腳踏車載你到處跑，這才讓陳女確認對方就是日思夜想的2哥，當下激動哭喊我找到2哥了。

早在2016年思念家鄉的陳炯明就花了一大筆錢，請人幫忙代辦中華民國護照，本想回台尋親，但因在蘭薩羅特島上並沒有合法入境的紀錄，擔心回台後即無法再順利回到島，直到胞妹找上移民署陳允萍專員後，才開始申請當地的居留證，如今陳炯明返鄉之日指日可待，最快農曆過年前可辦好所有相關手續。

▼陳秀蘭今出面現身說明與2哥陳炯明聯繫上的經過。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼陳秀蘭今出面現身說明與2哥陳清明聯繫上的經過。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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