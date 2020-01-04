喝醉被爸丟包西班牙小島38年　陳炯明：只恨自己，不怨父母

▲ 陳炯明取得回台文件，可望年前返鄉。（圖／記者楊鈞典翻攝）

國際中心／綜合報導

來自台東的阿美族男子陳炯明17歲跑船時，因與父親起爭執，被「丟包」西班牙偏遠離島，沒想到這一待就是38年，如今他在移民署台東服務站專員陳允萍的幫助之下，終於辦妥文件，有望回台灣。他接受專訪時表示，並不恨父親把自己丟在海外，只怪自己當初沒盡孝道。

《中央社》在報導中跨海專訪人在西北非外海加納利群島蘭薩羅特島（Lanzarote）的陳炯明，他表示怨恨自己當時的離開，讓父親留下缺憾，而他的母親和父親先後於民國97年和98年離世。陳炯明在在電話中大大嘆了口氣，然後說，「我只恨自己，不怨父母。我應該要回報他們，卻沒有。」



陳炯明希望能夠在春節前回台掃墓，除了完成當年未能以長子身分參加的儀式外，主要想看看弟弟和姊妹們，「想等自己子女放暑假時，帶他們回老家認識姑姑」。

回憶起被留在陌生小島上的那一晚，55歲的陳炯明表示，當時自己因為跟當地人喝酒醉倒，醒來趕到碼頭發現船已離港，才驚覺自己「慘了」。後來他過了一段流浪街頭的日子後靠著做「黑工」度日，但有些雇主怕用非法勞工被罰，幸好他到處去問，碰到好心人願意讓他靠洗碗賺點錢。

陳炯明提到，「我想辦法到（蘭薩羅特島首府）阿雷西費（Arrecife）後，碰到台灣飯店老闆，聊天後就問能不能給我工作，剛好對方需要員工，就開始上班，工作一、兩年，就認識現在的老婆了。」

不過違法的高風險讓陳炯明有段時間得時常換工作，最慘曾經失業一、兩年都沒有零工可打。他表示，連老婆都沒有上班那陣子，全家唯一的收入只有育兒補助跟失業津貼，「那時多半靠當地認識的華人朋友，借點小錢、幫點忙，苦日子就這樣過著過著，就過去了。」

目前陳炯明還在同家飯店工作，但老闆已經換人，為了養活6子1女，他幾乎全年無休，他有兩個還在念小學的孩子，最大的兒子則已過18歲，進入大學讀書。

▲移民署台東服務站專員陳允萍協助陳秀蘭辦理流程。（圖／記者楊鈞典翻攝）



在西班牙時，陳炯明曾與母親通過電話，他回憶道：「她說如果在這邊有妻小，就好好照顧他們。」但花蓮1990年發生規模6.7地震後，電話沒有再打通，讓他從此失去親人音訊。



談起先前申辦返台所需證件的經過，陳炯明語氣明顯透露出無奈。，他提到，「一直都有想辦法回台灣，但有幾個朋友回去，就出不來了，所以我也擔心回不來，那我在這邊的老婆跟孩子要怎麼辦？誰要養？」此外，他曾數次聯絡台灣駐外代表處要申請更新護照，但資料送了卻沒消沒息，打電話去詢問，答覆說資料都要改，他就索性不辦了。



陳炯明表示，如果當初有把文件辦妥，說不定就不會讓父親抱憾而終。而他的父親為了找人，與漁船公司續簽9次3年的約，共跑船27年，雖然多次在西班牙這些島嶼靠港，但就是沒有失散兒子的消息。陳炯明的妹妹陳秀蘭表示，小時候不明白為什麼父親一直跑遠洋，且每年才回家一個月，長大後她問父親，父親才說「因為妳大哥還留在那邊 （西班牙），當初是我的錯，我要把他找回來」。



陳炯明也提到，先前有些人都有類似問題，而換拿（中國）大陸護照，「說不定當時我也這樣做，就會方便點。」3年多前，他聽說能找新的辦事人員處理，在兒子勸說下，陳炯明再度申辦護照，終於成功取得文件，加上同鄉花3天在台東奔走，找上已經搬離老家的妹妹，再找上熱心助人的移民署台東服務站專員陳允萍，才讓這趟回鄉路走向實現。

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