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快訊／鐵工闖左營民宅行竊失風　強摀女主人口鼻狠滅口...一審逃死

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▲▼ 左營命案偵破 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲橋頭地方法院認為周嫌強盜殺人犯意明確，判處他無期徒刑。（資料照／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

發生在2019年4月的左營強盜殺人案，高雄地院審理後，認為周姓男子入室行竊被韋姓婦人發現，深怕呼救聲引起鄰居注意而摀住韋婦口鼻滅口，再竊走項鍊、首飾及現金5000元，由竊盜轉為強盜殺人，且犯意相當明確，判處他無期徒刑，褫奪公權終身。

▲▼ 左營命案偵破 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲周嫌在韋婦家竊得項鍊、首飾、現金等物品。（資料照／記者洪正達翻攝）

據了解，周姓嫌犯在今年4月17日凌晨2點多，隨機選擇進入韋姓婦人家中行竊，先以石塊敲破1樓大門玻璃後開門入內，先在1樓搜刮財物後再走到2樓，韋婦見狀喝斥他，周嫌怕韋婦發出的聲響引起鄰居注意，於是從韋婦背後將他口鼻摀住，並以手臂壓迫頸部，導致韋婦窒息死亡，周見婦人已奄奄一息仍不罷休，仍在屋內繼續搜刮財物，得手銀項鍊、銀手鐲以及紅包內的5000元現金，直到離去前發現韋婦死亡，於是倉皇騎著作案機車離開現場，周殺人後心裡相當慌張，又拿著偷來的現金搭計程車到台南躲避查緝，2天後在歸仁區一處稻田內落網，起先周嫌仍頑強反抗，直到警方對空鳴槍後才乖乖就範。

▲▼ 左營命案偵破 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方正在清查周嫌身上的贓物。（資料照／記者洪正達翻攝）

判決指出，檢警會同法醫相驗韋婦遺體時，發現臉部、口腔、頸部都有出血現象，明顯遭受到周男強大的外力壓迫，認為他殺意堅定且手段兇殘，且惡行重大，但周男接受偵訊時卻又矢口否認故意殺人，聲稱只是摀住嘴巴，卻又表明歉意、後悔殺人，造成家屬的傷痛永遠不能抹滅，不可輕縱人犯，雖難逃死刑，不過考量到國際公約對生命權的基本尊重，且周嫌沒有「剝奪其生命、永久隔離社會」的必要，審酌案情後，一審判處他無期徒刑、褫奪公權終身。

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