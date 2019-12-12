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台西綠能專區爭議　沿海議員籲要產業為地方創就業

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▲▼ 。（圖、文／立法委員張嘉郡競辦提供）

▲台西綠能專區惹議，國民黨雲林縣立委參選人張嘉郡競選總部指出，民進黨不敢對社會大眾說出真相，企圖模糊焦點。（圖／立法委員張嘉郡競辦提供，以下同）

圖、文／立法委員張嘉郡競辦提供

雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人張嘉郡競選總部發言人許哲賓昨天表示，民進黨不敢大聲向社會大眾說出「台西綠能專區」的真相，不論是山上或海邊的國土開發利用，最終目的都是要帶給鄉親過幸福的生活，綠能發展是願景，但是不能扭曲、不能隱瞞、更不能欺騙鄉親，唯有多元利用土地讓產業發展，綠能與產業發展並進，引進產業創造就業，才是真正為百姓創造幸福生活的重點，蘇治芬與民進黨對綠能專區有著不敢對鄉親、對社會大眾說出來的真相，企圖以模糊焦點來扭曲台西產業園區。

「台西綠能專區」在李進勇前縣長任內提出，後經過綠能設置意願調查，952位私有土地的地主中，僅1/3地主同意開發為綠能專區，而且分散式的土地利用，將變成碎片、穿孔式的工業區開發，因此張麗善縣長上任後，決定在「尊重多數地主意願，兼顧綠能與產業發展目標」，將綠能專區升級為產業加值園區，鼓勵引進低污染、低耗能、低耗水、高產值及循環經濟等相關產業，達到地盡其利、創造地方繁榮的目標。

▲▼ 。（圖、文／立法委員張嘉郡競辦提供）

▲雲林縣第一選區（海線）立法委員候選人張嘉郡競選昨天召開記者會，揭台西綠能專區真相。

張嘉郡競選總部昨天上午召開記者會，主題是「蘇治芬不敢說的『台西綠能專區』真相」，雲林縣議員林建鴻、林深、吳蕙蘭到場說出地方心聲。林建鴻說，為何蘇治芬一直希望拿國庫的錢幫廠商解套，而不是直接用在老百姓身上，沿海地區需要工作機會，年輕人外流，故鄉的長輩家人缺乏照顧，地方真正的需求是就業機會，青年回到故鄉就業並陪伴家人，蓋綠能專區無法促進就業機會，蘇治芬應該為地方青年就業的問題解套才對。

林深說，有三分之二以上地主不同意或未同意開發，為何蘇治芬硬要強渡關山，無法漁電共生、無法養殖文蛤，地主一定會出來抗爭，養殖是沿海地方重要產業，卻要用綠能專區阻斷養殖漁民的生計，過去蘇治芬提出開發麥寮綠能園區也審核未過，模糊焦點且欺騙鄉親，是蘇治芬一貫手法，前朝政策不良後朝政府為何不能推翻，他勸蘇治芬收斂一點，免得自暴其短。

吳蕙蘭說，十九億元不是用在老百姓身上，怎有救命錢的說法，實際上是圖利太陽能板廠商，魚塭上蓋太陽能板，就無法光合作用，魚類如何存活，地方鄉親心聲大多數對綠能專區反對，她代表台西地方共同心聲，呼籲蘇治芬不要再用綠能專區陷害可愛鄉親。

許哲賓指出，立法委員蘇治芬以及部分民進黨議員，卻一直扭曲事實真相，企圖以謊言誤導鄉親，因此以下羅列被扭曲的事實真相，分以下三點說明：

真相一：新台幣19億元用途，明顯記載是為設置太陽能面板太陽能板廠商鋪路、蓋升壓站及電網管線等基礎建設經費，不是給當地養殖業者的救命錢，更不是花在鄉親身上。為什麼這麼清楚明白的真相，蘇治芬與民進黨硬要把這19億為廠商做基礎建設的錢說成是鄉親的救命錢？

真相二：根據「綠能專區」的計畫管制規定，不能養殖文蛤，不能漁電共生，鄉親僅有的土地，只能出租給綠能開發廠商，靠著微薄的租金，拱手讓出可自給自足還可賺錢的養殖魚塭，也不能發展漁電共生，但是民進黨不敢告訴鄉親真相，只是一再利用鄉親來當抗爭的工具。

真相三：李進勇還在擔任縣長時，曾委託專業工程顧問調查開發綠能專區意向，調查結果顯示有2/3地主不同意或未表達同意，既然只有少數地主同意，為何仍要強行開發？

蘇治芬擔任縣長規畫在高鐵特定區興建世貿展覽館，李進勇執政後暫停此案，只要評估不利於民、有多元發展可行性，前朝計畫也可改變，李進勇時期已有前例，更何況李前縣長做的台西綠能專區民調，有三分之二地主不同意或未同意，怎說是張麗善執政後改變前朝政策？如此罔顧鄉親反映的心聲，蘇治芬到底是在為廠商服務、還是在為鄉親服務？由此可見，罵得最大聲的人，確實有「不可說、不敢說的秘密」，如果這不是欺騙百姓，那什麼才算欺騙？

許哲賓舉證指出，儘管雲林縣政府已多次針對綠能專區改為產業園區做出解釋，然而蘇治芬與民進黨從今年五月起透過臉書持續發文，並召開記者會企圖扭曲事實炒作議題，這種罔顧雲林發展與基層鄉親心聲與需求，卻不斷幫太陽能廠商護航的做法，到底是為了什麼？蘇治芬到底是太陽能廠商的代言人，還是雲林鄉親選出來為民喉舌的民意代表？

最後許哲賓強調，立委候選人張嘉郡若當選立委，除會積極推動開發雲林麥寮國際商港，帶動地方產業發展外，也會協助雲林縣政府就台西產業園區整合地方民意，採取分期、分區方式開發，吸引廠商進駐投資零汙染、低耗能產業，增進地方就業機會，並鼓勵廠房屋頂設置太陽光電，同時爭取經費協助縣府發展台西特色觀光，達到地盡其利、人盡其才、創造地方繁榮的目標，因為這才是地方發展及雲林鄉親的需求和期盼。

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