女記者辛酸史！男友凌晨4點心跳突飆高　運動智慧手錶變抓姦神器

實習記者謝汶穎/綜合報導

美國智能手錶研製企業Fitbit研發的運動智能手錶鼓勵許多人按時運動,也有一些情侶會藉此互相激勵。然而,美國國家美式足球聯盟(NFL)體育記者史萊特(Jane Slater)卻在推特上表示,自己在使用Fitbit有段悲慘的經歷,她曾用手錶監測的心跳,抓到前男友出軌的證據。

▲ Fitbit 智能手錶可以記錄運動歷程。(圖/記者鄭惟仁攝)

史萊特的同事4日在推特說,自己曾在3年前買給妻子一台Peloton的智能腳踏車,連結Fitbit可以確認妻子的運動狀況,妻子也很開心的在使用。史萊特看到後則發文表示,有一年的聖誕節,男友買了一對Fitbit的智能手錶給她和自己使用,還開啟同步功能,在沒有一起運動時互相提醒和激勵。

史萊特一開始非常喜歡這樣的模式,直到某一天凌晨4點多時,男友的心跳數突然異常的飆高,且史萊特完全聯絡不上他,才發現自己被背叛了,當場抓到男友劈腿的事實。原本一起運動增進感情的智能手錶,瞬間變成了抓姦用的神器。

史萊特公開自己的辛酸史後,引起網友熱議表示「男友也太蠢了,怎麼會犯這種錯誤。」「突然覺得自己分手的理由好多了。」「我也要在聖誕節買給我男友。」「每次聽到這種故事,都覺得自己單身還好一點。」

An Ex Boyfriend once got me a Fitbit for Christmas. I loved it. We synched up, motivated each other... didn’t hate it until he was unaccounted for at 4am and his physical activity levels were spiking on the app