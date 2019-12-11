擔憂隱私外洩　美國司法部對Google收購Fitbit啟動審查

▲先前Google收購Fitbit，引起人們對反托拉斯的關注。（圖／美聯社）

記者謝仁傑／綜合報導

據《紐約郵報》報導，美國司法部將審查Google在11月對穿戴裝置公司Fitbit的收購案，主要原因是Fitbit很可能將用戶資訊轉給Google。

報導指出，美國司法部和聯邦貿易委員會都對此合併案感到擔憂，其中，司法部已經開始對Google展開反托拉斯調查，並要求Google在9月提供文件；同時，司法部也宣布展開對大型科技公司的廣泛調查，包括搜索引擎、社交媒體和某些零售服務。

另外，聯邦貿易委員會被授權調查Facebook和Amazon，《路透社》證實此一報導，司法部將帶頭調查。

一些主張隱私和消費者權益團體已敦促政府要阻止Google對Fitbit的收購，雖然這項交易能讓Google在可穿戴市場與蘋果抗衡，但與蘋果不同的是，Google的主要業務涉及定向廣告、數據蒐集和管理消費者生活的大部分內容服務，若收購Fitbit，又壯大它們既有的資料庫。

美國司法部反托拉斯事務負責人Makan Delrahim在11月的某次會議提到：「如果以為隱私問題對這次的反托拉斯調查起不了作用，就大錯特錯了。畢竟在缺少競爭的情況下，一家已經占有市場主導地位的公司即使降低服務品質，也不怕失去客戶。」

二十年來，Google收購許多其他公司。然而隨著民眾對技術壟斷的批評聲浪越來越高，這回Google收購Fitbit的審查結果，將會是美國司法部展現鐵腕的一次機會。

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