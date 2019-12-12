美妝主播睡前「忽視一件事」！雙眼長滿黃色石頭…狂磨眼角膜　醫嚇傻

▲27歲美妝主播經常一臉濃妝。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省武漢市27歲的周姓正妹職業是一名美妝主播，因此臉上幾乎每天都是大濃妝，不過，近日她覺得雙眼時常感到乾澀發癢，當時並沒有太注意，但半個月前，雙眼的不適感越來越嚴重了，進醫院一查，「雙眼裡竟長了密密麻麻的黃色小石頭」，當場嚇傻。

據《看看新聞》報導，患者周女說，「我的工作就是經常要為網友們試用各種化妝品及彩妝用品，眼線筆睫毛膏什麼的，臉上幾乎每天都是大濃妝，經常都工作到淩晨二、三點，有時候實在是太累了，直接倒頭就睡，就懶得卸妝。」

半個多月前，她雙眼極度不適，周女說，「十幾天前感覺眼睛裡有異物，眨一下眼睛就刺痛一下，看東西也逐漸模糊不清。」於是，心裡有些擔心的她趕緊到醫院進行檢查。

▲她雙眼長滿密密麻麻的石頭。（圖／翻攝自看看新聞）

眼科醫院角膜病科主任牛曉光檢查後驚呆了，發現患者雙眼眼瞼上分佈著密密麻麻黃色的石頭，確診為眼結石，「不少結石已露出結膜表面，正在不斷的磨損角膜。」經過醫生的專業處理後，周女眼瞼處的一部分結石被取出，但仍有一小部分結石需要再次清理。

那麼，眼睛裡為什麼會有結石呢？醫生表示，像患者這樣最主要的一個原因就是卸妝清理不乾淨，「由於化妝中使用到的眼影、眼線以及睫毛膏等產品，卸妝時沒有清理乾淨，殘餘掉進眼睛裡，長期刺激結膜，從而誘髮結石。」專家表示，眼結石一般多見於乾眼、慢性結膜炎等慢性眼病的患者，「像患者這樣經常濃妝的愛美女士也是眼結石的高發人群。」

▲醫生診斷後認為，是因為患者卸妝不乾淨。（圖／翻攝自看看新聞）

牛曉光提醒，「一定要注意眼部衛生，對於愛美人士需要減少濃妝次數，避免睫毛膏和眼線細微物質附著在眼睛裡，同時卸妝也一定要清理乾淨，否則還會引發眼部一系列疾病，比如結膜炎、瞼緣炎、乾眼症等，嚴重的甚至會引發角膜病變影響視力。」

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