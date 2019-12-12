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小燈泡父母上《大雲時堂》憶當年　王婉諭談從政：推動司法改革

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▲▼ 時代力量不分區立委參選人介紹記者會-王婉諭。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 王婉諭參與時代力量不分區立委參選人介紹記者會。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者謝汶穎／綜合報導

小燈泡的媽媽王婉諭和老公劉大經日前上李四端主持的《大雲時堂》錄影，重新談論當年的事件，訴說這幾年來的心情。而王婉諭這次擔任時代力量不分區立委，希望以一個被害者家屬的角色，站在這個位子推動司法改革，重拾民眾對司法的信心。她也聊起當年對政界關心的想法，以及踏入政壇的心境。

李四端的《大雲時堂》在12日晚間播出與小燈泡爸媽的訪談，重新憶起當年事件發生的心境，節目也事先放出1分鐘的預告。預告中，劉大經表示，那天和孩子說再見的畫面，即使經過三年多， 還是會一直出現在自己腦海裡，沒有想過那一刻會是個永別。

王婉諭也聊到當年受到政界關心的心境，「我還滿強烈的感受到就是，政治人物還是會有一些政治上的考量，而比較少感受到他們認真做事。」她也說到，雖然自己的孩子已經離世，但如果自己可以多做一些事，就會努力去做做看。

小燈泡的爸媽在訪談中都說到，政府在各種不同的面相，都應該可以有更多積極的作為。王婉諭這次擔任時代力量不分區立委，身為犯罪被害人家屬，也體會到司法與人民距離有多遙遠，希望推動司法改革，讓被害者家屬可以得到應有的尊重和補償，重拾對司法的信心。

除了司法改革，王婉諭也關心社會安全網的健全，以及致力於改善台灣教育和育兒環境，培育未來人才，協助產業轉型和發展新創產業，讓台灣人才與技術能和國際接軌。

《大雲時堂》小燈泡父母訪談完整版將在12/12(四)晚間9點YouTube、10點MOMO綜合台播出

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