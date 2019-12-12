環科大董事長許淑敏　榮獲第十五屆金炬獎績優經理人

▲環球科技大學董事長許淑敏以管理學博士專長，對拓展大學國際交流、建立國民外交具有實質的貢獻，得到中華民國傑出企業管理人協會的推崇與肯定，榮獲第十五屆金炬獎 - 績優經理人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學董事長許淑敏以管理學博士專長，對學校的發展全心投入支持，以教育結合社會力量，推動海內外公益活動，對拓展大學國際交流、建立國民外交具有實質的貢獻，許淑敏成就與貢獻得到中華民國傑出企業管理人協會肯定，榮獲第十五屆金炬獎績優經理人，環球科技大學全校與地方及各界人士予以肯定。

「金炬獎」選拔為中華民國傑出企業管理人協會主辦，今年邁入第十五屆，主要為協助政府發掘、表揚國內績優企業與企業領導人，提升台灣中小企業國際競爭力，由多位專家學者、歷經逾六個月時間嚴格評選，從初審、複審、決審嚴選出極具指標的優秀企業與企業領導人，為國內極具指標之傑出企業人獎項。

環球科技大學董事長許淑敏是歷屆以來，首位榮獲「績優經理人」的大學董事長，頒獎人前行政院院長張善政也給予其大力的肯定，許淑敏董事長表示，私立大學董事長的重要責任之一，是要當學校校長及全體教職員工生的堅強後盾，提供學生最好的學習環境及學習品質，環球科技大學為雲林地區唯一的私立科技大學，對於提供在地學子優良的學習機會、學業發展，更深具重任。

環球科大沈健華校長指出，許淑敏董事長榮獲「金炬獎 」殊榮實至名歸。沈健華說，董事長就任以來，戮力投入校務協調工作，陪伴學校度過多次評鑑、訪視、改名科大等重要歷程，同時，更長期投入經營東南亞、日本、中國大陸等地區，為環球科大經營目標「胸懷亞太」奠定厚實基礎，能發揮高等技職教育永續經營的動力。

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