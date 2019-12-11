雲林環球科大餐旅類　獲技職之光競賽卓越獎

▲環球科技大學僑委會海青班來自馬來西亞多名學生（灰衣），於環球科技大學接受技職指導後，今年參加「2019FHM馬來西亞吉隆坡國際廚藝競賽」中勇奪1金10銀3銅。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

教育部於台北青少年發展處舉行「第15屆 技職之光」頒獎，其中由雲林縣環球科技大學四年級學生劉峰銘以精湛的果雕技藝，結合台灣民俗與廟會文化主題，奪得第13屆盧森堡世界杯廚藝競賽金牌與第15屆泰國TUCC極限廚師挑戰賽銀牌外，也獲得技職之光餐旅類的競賽卓越獎。

就讀雲林環球科技大學觀光與餐飲旅館系四年級學生劉峰銘表示，高中時不愛唸書，因此對宗教信仰有濃厚興趣的父親對他說，「以後廟會宴王的果雕我們就自己來」，故於高中二年級即認識現在環科大蔬果雕刻指導老師柯明宗，而讓他一頭栽入果雕的世界，學習果雕4年來獲獎無數在今年更獲得盧森堡世界盃廚藝競賽A級賽事2銀2金，並於今年技職之光也榮獲競賽卓越獎殊榮。

▲環球科技大學四年級學生劉峰銘，結合台灣民俗與廟會文化主題，奪得第13屆盧森堡世界杯廚藝競賽金牌與第15屆泰國TUCC極限廚師挑戰賽銀牌外，也獲得技職之光餐旅類的競賽卓越獎。（圖／記者蔡佩旻攝）

劉峰銘說，果雕技藝要慢工出細活，師徒制的訓練方式教學模式雖然需要沒日沒夜練習，白天上課、晚上訓練，甚至常常看到隔天的日出，秉持著讓自己持續歸零的心情，精細的刀工讓龍虎鬥姿態栩栩如生，展現出果雕截然不同的細膩層次。

此外，環球科技大學觀光學院院長丁一倫指出，環球科技大學僑委會海青班馬來西亞籍，林展尉、招偉康、楊曉瑩、莊佩敏、張惠潔、謝叔紜、陳秀微、趙治豪等多名學生於環科大接受技職指導後，今年參加「2019FHM馬來西亞吉隆坡國際廚藝競賽」中勇奪1金10銀3銅，再一次揚威國際，備受全校師生及各界人士讚賞。

環球科技大學校長沈建華表示，近年來的技職教育與師徒制教學成果豐碩，環球科技大學觀光與餐飲旅館系 大四生劉峰銘同學 能在第十五屆教育部獲獎「技職之光」顯然孕育與茁壯的餐飲學子，在技職深耕教育日益更新與創新的時代也能創造出明日之星永續技職未來成就。

▲環球科技大學觀光與餐飲旅館系蔬果雕刻專業教師柯明宗，帶領海青班海青班馬來西亞籍學生，參加「2019FHM馬來西亞吉隆坡國際廚藝競賽」中勇奪1金10銀3銅。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環球科技大學僑委會海青班來自馬來西亞多名學生，於環球科技大學接受技職指導後，今年參加「2019FHM馬來西亞吉隆坡國際廚藝競賽」中勇奪1金10銀3銅。（圖／記者蔡佩旻攝）



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