蔡英文：政治操作辯論的都是國民黨　韓國瑜對特定媒體特別敏感

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜陣營、台北市議員羅智強近期多次指控總統蔡英文，指定三立主辦總統大選辯論。蔡英文12日受訪時表示，過去幾次在辯論議題上政治操作的都是國民黨，「我看這次操作手法跟過去沒兩樣，這樣操作不好」。

據了解，在2020年總統電視辯論會的舉辦上，蔡英文陣營的態度從未有不願辯論，或是挑選特定媒體的狀況。小英競辦幕僚表示，早在10月初，就已經成立辯論因應小組，目的就是要做好總統、副總統的政見發表、辯論會的準備。

面對國民黨陣營多次批評蔡英文指定特定媒體舉辦辯論會，蔡英文受訪時笑說，「我看這件事，韓國瑜對特定媒體特別敏感」，她說自己已經不是第一次參選總統，每一次選舉辯論都很嚴肅、認真面對，不論政見會或辯論，都認真準備進行各項辯論。

蔡英文接著說，過去幾次在辯論議題上做政治操作的都是國民黨，「我看這次操作手法跟過去沒什麼兩樣，這樣做政治操作不好」。

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